Уже в конце марта первые эскадрильи комаров вылетели на охоту, хотя их сезон обычно начинается значительно позже.
Берегитесь: первые эскадрильи комаров уже вылетели на охоту
Доцент Института экологии и наук о Земле Тартуского университета Тийт Тедер объяснил, что в Эстонии обитает более 30 видов кровососущих комаров, которых по времени их жизненного цикла можно условно разделить на три группы.
«Есть виды, зимующие в стадии яйца, личинки и взрослого насекомого», – рассказывает Тедер. – «С первыми теплыми днями именно взрослые особи начинают первыми пить нашу кровь».
По словам ученого, такие комары обычно зимуют в укромных местах – дуплах деревьев, пещерах, а также в прохладных подвалах и на чердаках.
С приходом весеннего тепла самки покидают свои укрытия, однако прежде чем они смогут отложить яйца, им необходимо подкрепиться.
Кровососущие комары питаются не только человеческой кровью: им отлично подходит и кровь других млекопитающих.
Различные виды комаров чаще всего зимуют все-таки в виде яиц – такие насекомые обычно появляются в мае или июне.
Комары, зимующие в стадии личинки, начинают досаждать нам примерно в то же время.
«Затем ко всей этой компании присоединяется и новое поколение видов, зимовавших взрослыми, из-за чего июнь обычно становится самым комариным месяцем», – поясняет Тийт Тедер.
По его словам, столь ранний старт комариного сезона в этом году связан с необычно теплой погодой в конце марта.
При дневной температуре ниже десяти градусов эти насекомые обычно не пробуждаются от спячки – тем более, что в их укрытиях из-за остаточного холода бывает даже прохладнее, чем на улице.
Согласно прогнозу синоптиков, к концу этой недели ожидается похолодание, даже ночные заморозки.
«Особо надеяться на то, что похолодание нанесет серьезный удар по численности комаров, не стоит», – считает Тедер.
«Виды, активные ранней весной, хорошо адаптированы к изменчивым погодным условиям, поэтому перепады температур их особо не пугают. Они просто делают паузу в холодные дни, а затем снова активизируются с возвращением тепла», - говорит ученый.
Предсказания, каким окажется комариный сезон в этом году, по словам ученого, пока делать рано.
Зима была малоснежной, поэтому тех видов, что зимуют в виде яиц и развиваются в талых водах, вероятно, будет меньше обычного.
«Все остальное зависит от весенних осадков и температуры воздуха. Как всегда: чем больше дождей и тепла – тем больше будет комаров», – дополняет картину Тийт Тедер.