Берегитесь: первые эскадрильи комаров уже вылетели на охоту

Доцент Института экологии и наук о Земле Тартуского университета Тийт Тедер объяснил, что в Эстонии обитает более 30 видов кровососущих комаров, которых по времени их жизненного цикла можно условно разделить на три группы.

«Есть виды, зимующие в стадии яйца, личинки и взрослого насекомого», – рассказывает Тедер. – «С первыми теплыми днями именно взрослые особи начинают первыми пить нашу кровь».

По словам ученого, такие комары обычно зимуют в укромных местах – дуплах деревьев, пещерах, а также в прохладных подвалах и на чердаках.

С приходом весеннего тепла самки покидают свои укрытия, однако прежде чем они смогут отложить яйца, им необходимо подкрепиться.

Кровососущие комары питаются не только человеческой кровью: им отлично подходит и кровь других млекопитающих.

Различные виды комаров чаще всего зимуют все-таки в виде яиц – такие насекомые обычно появляются в мае или июне.

Комары, зимующие в стадии личинки, начинают досаждать нам примерно в то же время.

«Затем ко всей этой компании присоединяется и новое поколение видов, зимовавших взрослыми, из-за чего июнь обычно становится самым комариным месяцем», – поясняет Тийт Тедер.

По его словам, столь ранний старт комариного сезона в этом году связан с необычно теплой погодой в конце марта.