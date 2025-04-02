Кястутис Будрис, министр иностранных дел Литвы с декабря 2024 года заявил, что страны Балтии должны вместе готовиться к агрессии РФ. При этом глава внешнеполитического ведомства не верит, что Трамп выведет американских военных из ЕС.
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«Мы будем одной длинной линией фронта»: МИД Литвы сказал о рисках нападения России на Таллинн, Ригу или Вильнюс
Россия уже много лет является непосредственной военной угрозой для стран Балтии, заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, комментируя нашумевшую статью Financial Times о росте рисков для балтийских стран после остановки боевых действий в Украине.