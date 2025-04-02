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«Мы будем одной длинной линией фронта»: МИД Литвы сказал о рисках нападения России на Таллинн, Ригу или Вильнюс

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Министр иностранных дел Литвы, глава МИД Эстонии, Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Латвии, Вашингтон, 25 марта 2025 года.
Министр иностранных дел Литвы, глава МИД Эстонии, Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Латвии, Вашингтон, 25 марта 2025 года. Фото: AP / Scanpix

Кястутис Будрис, министр иностранных дел Литвы с декабря 2024 года заявил, что страны Балтии должны вместе готовиться к агрессии РФ. При этом глава внешнеполитического ведомства не верит, что Трамп выведет американских военных из ЕС.

Россия уже много лет является непосредственной военной угрозой для стран Балтии, заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, комментируя нашумевшую статью Financial Times о росте рисков для балтийских стран после остановки боевых действий в Украине.

«Я не сомневаюсь в намерениях России. Они хотят покорить соседние страны. И это будет продолжаться, пока Путин у власти. Сейчас они в Украине и возле Украины. Конечно, они будут через некоторое время переброшены на базы, откуда они пришли, - сказал Кудрис в интервью РБК-Украина. - В будущем в нашем направлении они [соединения ВС РФ] будут увеличены. Но в планах России и в нашем планировании обороны, мы видим себя взаимосвязанными. Поэтому это не будет так, что одна страна - это цель, а другие останутся в стороне. Поэтому мы будем одной длинной линией фронта и нам нужно планировать все так, что мы ее должны оборонять».

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