«Мы будем одной длинной линией фронта»: МИД Литвы сказал о рисках нападения России на Таллинн, Ригу или Вильнюс

«Я не сомневаюсь в намерениях России. Они хотят покорить соседние страны. И это будет продолжаться, пока Путин у власти. Сейчас они в Украине и возле Украины. Конечно, они будут через некоторое время переброшены на базы, откуда они пришли, - сказал Кудрис в интервью РБК-Украина. - В будущем в нашем направлении они [соединения ВС РФ] будут увеличены. Но в планах России и в нашем планировании обороны, мы видим себя взаимосвязанными. Поэтому это не будет так, что одна страна - это цель, а другие останутся в стороне. Поэтому мы будем одной длинной линией фронта и нам нужно планировать все так, что мы ее должны оборонять».