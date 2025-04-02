Видео Личный телохранитель Лионеля Месси в расстроенных чувствах: позвольте мне просто помогать ему!

Бывший спецназовец стал настоящей звездой, охраняя Месси, поскольку социальные сети переполнены видеороликами, на которых он удерживает слишком настойчивых фанатов и выбегавших на поле поклонников от футбольной звезды.

Теперь же руководство высшей лиги футбола США (MLS) решило взять на себя обеспечение безопасности в дни матчей, и поэтому Яссин Чеуко будет допущен только в раздевалку и на зону для интервью.

«Мне больше не разрешают быть на краю стадиона, - жаловался телохранитель испанским СМИ, подчеркивая, что это действительно большая проблема. - До того, как я пришел сюда, я работал в Европе, где сопровождал игры как в высшей лиге Франции, так и в Лиге чемпионов, где за все время на поле выбежало всего шесть человек.

Теперь же в США за всего 20 месяцев это сделали уже 16 человек! Я считаю, что это большая проблема, и я как раз вовсе не тот, кто является проблемой. Позвольте мне просто помогать Месси!»