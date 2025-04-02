Видео Личный телохранитель Лионеля Месси в расстроенных чувствах: позвольте мне просто помогать ему!

Личный охранник одного из лучших футболистов мира Лионеля Месси, Яссин Чеуко, больше не сможет сопровождать аргентинца на поле во время матчей клуба «Майами Интер».
Бывший спецназовец стал настоящей звездой, охраняя Месси, поскольку социальные сети переполнены видеороликами, на которых он удерживает слишком настойчивых фанатов и выбегавших на поле поклонников от футбольной звезды.
Теперь же руководство высшей лиги футбола США (MLS) решило взять на себя обеспечение безопасности в дни матчей, и поэтому Яссин Чеуко будет допущен только в раздевалку и на зону для интервью.
«Мне больше не разрешают быть на краю стадиона, - жаловался телохранитель испанским СМИ, подчеркивая, что это действительно большая проблема. - До того, как я пришел сюда, я работал в Европе, где сопровождал игры как в высшей лиге Франции, так и в Лиге чемпионов, где за все время на поле выбежало всего шесть человек.
Теперь же в США за всего 20 месяцев это сделали уже 16 человек! Я считаю, что это большая проблема, и я как раз вовсе не тот, кто является проблемой. Позвольте мне просто помогать Месси!»
Вне матчей и стадионов Чеуко продолжит отвечать за безопасность Месси и защищать аргентинца от чрезмерно настойчивых футбольных фанатов.