ЕСПЧ запросил у Финляндии объяснений по поводу закрытия границы с РФ

С жалобой на закрытие границы с РФ обратились в ЕСПЧ девять человек с русскими корнями, проживающих в Финляндии. По их мнению, закрытие восточной границы нарушает их права человека, так как поездки между странами были важной частью их жизни.

Изначально заявители обратились в Верховный административный суд Финляндии (KHO), однако в марте 2024 года KHO решил оставить их жалобу без рассмотрения. Финский суд постановил, что решение о закрытии границы не было направлено конкретно против кого-либо из заявителей, а ограничения касались всех лиц, пересекающих сухопутную границу между Финляндией и Россией.

После этого жалобщики обратились в ЕСПЧ.

ЕСПЧ коммуницировал иск против правительства Финляндии в связи с закрытием границы. На практике это означает, что ЕСПЧ запрашивает у финского правительства комментарии по поводу иска, которые необходимо предоставить в течение 16 недель. Этот срок истекает в июле 2025 года.

Иск со стороны русскоговорящих жителей Финляндии преодолел значительный порог: как сообщает газета Helsingin Sanomat, ЕСПЧ отсеивает более 90 процентов жалоб, не запрашивая никаких объяснений.

Граница между Финляндией и Россией была закрыта решением правительства в ноябре 2023 года. Причиной стала так называемая инструментализированная миграция, когда граждане третьих стран пытались попасть из РФ в Финляндию, чтобы запросить убежище. По мнению финского правительства, это была гибридная операция со стороны России.

Закрытие границы было временной мерой, однако срок закрытия несколько раз продлевался. На данный момент граница по-прежнему остается на замке.