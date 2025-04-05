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Господдержка – только избранным: люди уже не решаются даже просить

Перевод: Ева Ойжинская
Фермеры не решаются подавать заявки на несколько предназначенных для них видов поддержки, потому что система устроена так, что в случае ошибки им приходится возвращать сумму, превышающую полученную помощь.
Фермеры не решаются подавать заявки на несколько предназначенных для них видов поддержки, потому что система устроена так, что в случае ошибки им приходится возвращать сумму, превышающую полученную помощь. Фото: Dmitri Kotjuh

Политики и чиновники создали сотни механизмов поддержки, через которые распределяются миллиарды евро. Средства направляются и на такие инициативы, над которыми трудится много чиновников, но которые сами получатели считают ненужными - или которые в итоге тонут в бюрократии.

Сколько именно государство выделяет предприятиям в виде поддержки, точно не знает никто. «Общая картина запланированных на 2025 год субсидий представлена в приложении 3 к пояснительной записке к госбюджету, где указаны меры поддержки юридическим лицам по сферам управления и программам, - сказала советник отдела коммуникаций Министерства финансов Гейли Хейнмаа. - Как именно распределяются эти средства по отраслям, могут объяснить отдельные министерства».

Хейнмаа добавила, что министерство может отдельно учитывать поддержку, которая выплачивается за счет внешнего финансирования, в первую очередь из структурных фондов Европейского союза. Большую часть этих средств распределяет Государственный центр вспомогательных услуг (RTK). «На сегодняшний день уже распределено 70 процентов средств, а выплачено 13 процентов от общего объема бюджета, так что мы движемся в соответствии с графиком использования европейских средств», - пояснила она.

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