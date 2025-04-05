Господдержка – только избранным: люди уже не решаются даже просить

Сколько именно государство выделяет предприятиям в виде поддержки, точно не знает никто. «Общая картина запланированных на 2025 год субсидий представлена в приложении 3 к пояснительной записке к госбюджету, где указаны меры поддержки юридическим лицам по сферам управления и программам, - сказала советник отдела коммуникаций Министерства финансов Гейли Хейнмаа. - Как именно распределяются эти средства по отраслям, могут объяснить отдельные министерства».

Хейнмаа добавила, что министерство может отдельно учитывать поддержку, которая выплачивается за счет внешнего финансирования, в первую очередь из структурных фондов Европейского союза. Большую часть этих средств распределяет Государственный центр вспомогательных услуг (RTK). «На сегодняшний день уже распределено 70 процентов средств, а выплачено 13 процентов от общего объема бюджета, так что мы движемся в соответствии с графиком использования европейских средств», - пояснила она.