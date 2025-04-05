Господдержка – только избранным: люди уже не решаются даже просить

Политики и чиновники создали сотни механизмов поддержки, через которые распределяются миллиарды евро. Средства направляются и на такие инициативы, над которыми трудится много чиновников, но которые сами получатели считают ненужными - или которые в итоге тонут в бюрократии.
Сколько именно государство выделяет предприятиям в виде поддержки, точно не знает никто. «Общая картина запланированных на 2025 год субсидий представлена в приложении 3 к пояснительной записке к госбюджету, где указаны меры поддержки юридическим лицам по сферам управления и программам, - сказала советник отдела коммуникаций Министерства финансов Гейли Хейнмаа. - Как именно распределяются эти средства по отраслям, могут объяснить отдельные министерства».