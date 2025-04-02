ВИДЕО В клинике проводятся ремонтные работы рядом с палатами новорожденных

Как рассказала Ксения Анников, строительные работы проходили на втором этаже корпуса G2 женской клиники на улице Пууcепа, непосредственно в послеродовом отделении, где рабочие снимали напольное покрытие и шлифовали полы. «Все это происходило днем, когда в отделении находились младенцы и их мамы», - отметила Анников.

По ее словам, громкий шум от инструментов был слышен повсюду, а строительная пыль была видна невооруженным глазом. «В то же время по коридору передвигались сотрудники, а за дверями находились новорожденные», - добавила она.