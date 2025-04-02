ВИДЕО В клинике проводятся ремонтные работы рядом с палатами новорожденных

Во вторник жительница Тарту, посетившая родильное отделение клиники Тартуского университета, стала свидетелем тревожной картины: в то время как в соседних помещениях находились новорожденные дети, в коридоре активно велись строительные работы, сопровождающиеся сильным шумом и пылью. В клинике сообщили, что пациенты были предупреждены о плановых работах.
Как рассказала Ксения Анников, строительные работы проходили на втором этаже корпуса G2 женской клиники на улице Пууcепа, непосредственно в послеродовом отделении, где рабочие снимали напольное покрытие и шлифовали полы. «Все это происходило днем, когда в отделении находились младенцы и их мамы», - отметила Анников.