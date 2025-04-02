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ВИДЕО В клинике проводятся ремонтные работы рядом с палатами новорожденных

Перевод: Каролина Вертяева
Жительница Тарту, посетившая клинику Тартуского университета, обнаружила, что во вторник за дверями послеродовых отделений производился ремонт, который создавал много шума и пыли.
Жительница Тарту, посетившая клинику Тартуского университета, обнаружила, что во вторник за дверями послеродовых отделений производился ремонт, который создавал много шума и пыли. Фото: Margus Ansu

Во вторник жительница Тарту, посетившая родильное отделение клиники Тартуского университета, стала свидетелем тревожной картины: в то время как в соседних помещениях находились новорожденные дети, в коридоре активно велись строительные работы, сопровождающиеся сильным шумом и пылью. В клинике сообщили, что пациенты были предупреждены о плановых работах.

Как рассказала Ксения Анников, строительные работы проходили на втором этаже корпуса G2 женской клиники на улице Пууcепа, непосредственно в послеродовом отделении, где рабочие снимали напольное покрытие и шлифовали полы. «Все это происходило днем, когда в отделении находились младенцы и их мамы», - отметила Анников.

По ее словам, громкий шум от инструментов был слышен повсюду, а строительная пыль была видна невооруженным глазом. «В то же время по коридору передвигались сотрудники, а за дверями находились новорожденные», - добавила она.

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