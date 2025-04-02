Харьюский уездный суд признал Максимa Максимова виновным в убийстве человека на трамвайной остановке на бульваре Мере в Таллинне и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Началом отсчета срока наказания считается его задержание - 13 июля 2024 года.
Согласно обвинению, 12 июля 2024 года на трамвайной остановке на бульваре Мере Максимов ударил другого мужчину ножом в живот, что привело к смерти пострадавшего.
Версия самого Максимова, что потерпевший якобы сам наткнулся на нож, была опровергнута собранными доказательствами. Доказательства, рассмотренные в суде, подтвердили, что Максимов намеренно нанес потерпевшему один сильный удар ножом в живот с близкого расстояния, затем вытащил нож и покинул место происшествия.
Целью умышленных действий Максимова в тот момент, возможно, не было осознанное стремление лишить другого человека жизни. Однако, нанеся человеку с близкого расстояния сильный удар ножом в брюшную полость - то есть в область жизненно важных органов - Максимов, исходя из своего жизненного опыта и общих знаний, должен был осознавать возможность наступления смерти потерпевшего.
Таким образом, по оценке суда, преступление было совершено с косвенным умыслом.
Представитель потерпевшего предъявил гражданский иск о возмещении материального и морального вреда. Суд не нашел оснований для удовлетворения иска в части морального ущерба, поскольку не усмотрел исключительных обстоятельств, оправдывающих отклонение от устоявшейся судебной практики.
Однако иск в части возмещения материального ущерба был удовлетворен - в размере 1341,79 евро. Также Максимов обязан выплатить половину гонорара представителя потерпевшего - 2375,95 евро. Помимо прочего суд обязал Максимова оплатить судебные издержки по уголовному делу в размере 6 244,82 евро.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Таллиннском окружном суде в течение 30 дней.
Сочетание алкоголя, наркотиков и ножа
Как отметила прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Диана Хелила, главным предметом спора в деле о происшествии на бульваре Мере было то, совершил ли обвиняемый убийство или же причинил тяжкий вред здоровью, повлекший смерть.
«Харьюский уездный суд согласился с оценкой прокуратуры и признал Максима Максимова виновным в убийстве другого человека», - сказала она.
Хелила добавила, что очередное убийство стало результатом сочетания алкоголя, наркотиков и ножа, находившегося в кармане. «К сожалению, в судебной практике все чаще встречаются случаи, когда люди легкомысленно носят при себе ножи. Это вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку нож является опасным предметом, с помощью которого можно легко нанести тяжелые травмы», - подчеркнула прокурор.
12 июля прошлого года около полуночи Максим нанес ножевые ранения 34-летнему Александру на трамвайной остановке на бульваре Мере в центре Таллинна. Почти через два часа пострадавший скончался в больнице.
Нож с лезвием длиной 8,5 сантиметра, которым он нанес удары, Максим позже закопал возле кустов на улице Манеэжи.