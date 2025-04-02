Согласно обвинению, 12 июля 2024 года на трамвайной остановке на бульваре Мере Максимов ударил другого мужчину ножом в живот, что привело к смерти пострадавшего.

Версия самого Максимова, что потерпевший якобы сам наткнулся на нож, была опровергнута собранными доказательствами. Доказательства, рассмотренные в суде, подтвердили, что Максимов намеренно нанес потерпевшему один сильный удар ножом в живот с близкого расстояния, затем вытащил нож и покинул место происшествия.

Целью умышленных действий Максимова в тот момент, возможно, не было осознанное стремление лишить другого человека жизни. Однако, нанеся человеку с близкого расстояния сильный удар ножом в брюшную полость - то есть в область жизненно важных органов - Максимов, исходя из своего жизненного опыта и общих знаний, должен был осознавать возможность наступления смерти потерпевшего.

Таким образом, по оценке суда, преступление было совершено с косвенным умыслом.

Представитель потерпевшего предъявил гражданский иск о возмещении материального и морального вреда. Суд не нашел оснований для удовлетворения иска в части морального ущерба, поскольку не усмотрел исключительных обстоятельств, оправдывающих отклонение от устоявшейся судебной практики.

Однако иск в части возмещения материального ущерба был удовлетворен - в размере 1341,79 евро. Также Максимов обязан выплатить половину гонорара представителя потерпевшего - 2375,95 евро. Помимо прочего суд обязал Максимова оплатить судебные издержки по уголовному делу в размере 6 244,82 евро.