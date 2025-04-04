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Суверенный интернет рядом с Эстонией: владельцы соцсети «ВКонтакте» делают «русский WeChat»

Митинг оппозиции в Москве, Россия, 10 марта 2019 года. Участники протестуют против законопроекта о суверенном Рунете и цензуре в интернете.
Митинг оппозиции в Москве, Россия, 10 марта 2019 года. Участники протестуют против законопроекта о суверенном Рунете и цензуре в интернете. Фото: EPA/Scanpix

В России готовится к полноценному запуску аналог китайского WeChat - мессенджера, полностью контролируемого государством. Реализовывать проект будет компания VK, владеющая сетью «ВКонтакте». Эксперты предупреждают о рисках, связанных с использованием российских социальных платформ, включая возможное распространение дезинформации и влияние на общественное мнение в Эстонии.

Российский холдинг VK запустил бета-версию цифровой платформы Max. Пока в новом супераппе (многофункциональное мобильное приложение, которое дает доступ к продуктам и сервисам цифровой экосистемы – прим. ред.) доступны, собственно, сам мессенджер, перевод денег, чат-боты и мини-приложения. Планируется, что в дальнейшем в Max будут внедрены все государственные сервисы, то есть Max потенциально может стать аналогом китайского WeChat.

О чем речь?

WeChat - это мобильная коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений, разработана китайской компанией Tencent еще в 2011 году. Внутри WeChat возможно проведение денежных транзакций, внутренняя платежная система называется WeChat Pay. Мелкий и средний бизнес часто использует WeChat вместо сайта в интернете. Таким образом, WeChat стал платформой электронной коммерции, интегрированной с платежным сервисом и социальной сетью.

QR-код WeChat Pay (зеленый) рядом с игрушками, выставленными на продажу. Пекин, Китай, 8 февраля 2018 года.
QR-код WeChat Pay (зеленый) рядом с игрушками, выставленными на продажу. Пекин, Китай, 8 февраля 2018 года. Фото: Reuters / Scanpix

При этом WeChat работает из Китая в соответствии с китайским законодательством, которое включает строгие положения о цензуре и протоколы перехвата. Так, его материнская компания обязана делиться данными с правительством Китая: WeChat может получать доступ к текстовым сообщениям и предоставлять логи и истории местоположений своих пользователей. Эксперты отмечают, что ввиду популярности WeChat (аудитория превышает 1,2 млрд человек) китайское правительство использует мессенджер в качестве источника данных для массового наблюдения в Китае.

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