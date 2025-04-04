Суверенный интернет рядом с Эстонией: владельцы соцсети «ВКонтакте» делают «русский WeChat»

В России готовится к полноценному запуску аналог китайского WeChat - мессенджера, полностью контролируемого государством. Реализовывать проект будет компания VK, владеющая сетью «ВКонтакте». Эксперты предупреждают о рисках, связанных с использованием российских социальных платформ, включая возможное распространение дезинформации и влияние на общественное мнение в Эстонии.
Российский холдинг VK запустил бета-версию цифровой платформы Max. Пока в новом супераппе (многофункциональное мобильное приложение, которое дает доступ к продуктам и сервисам цифровой экосистемы – прим. ред.) доступны, собственно, сам мессенджер, перевод денег, чат-боты и мини-приложения. Планируется, что в дальнейшем в Max будут внедрены все государственные сервисы, то есть Max потенциально может стать аналогом китайского WeChat.