Израиль значительно расширяет операцию в секторе Газа

Израиль пригрозил взять под контроль часть сектора Газа

В своем заявлении Кац пригрозил, что крупные районы прибрежной полосы будут взяты под израильский контроль и объявлены зонами безопасности Израиля. По его словам, в зонах боевых действий будет проведена крупномасштабная эвакуация населения. Кац также призвал население сектора Газа изгнать террористическую группировку ХАМАС и освободить израильских заложников. Это единственный способ положить конец войне, добавил он.

По данным The Times of Israel и других израильских СМИ, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после совершенных минувшей ночью авиаударов направила дополнительное подразделение для расширения операции на юге сектора Газа.

Возобновление боев в секторе Газа

В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа, где с 19 января действовало соглашение о прекращении огня. Позднее, 19 марта, Израиль возобновил и наземную операцию. Ее цель, как заявили в правительстве, - усилить давление на ХАМАС, чтобы добиться освобождения заложников, которые до сих пор остаются в плену.

В конце марта власти Израиля заявили о расширении наземной операции в секторе Газа.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее часть заложников была обменена или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли свыше 49 тысяч палестинцев и еще более 111 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения.