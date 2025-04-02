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В эстонском картофелехранилище выявили возбудителя кольцевой бактериальной гнили

Перевод: Павел Соболев
Хранилище Koorti Kartul.
Хранилище Koorti Kartul. Фото: Эльмо Рийг

На большом складе картофелеводческого хозяйства в Колга-Яани обнаружена Clavibacter sepedonicus, вызывающая кольцевую бактериальную гниль, а это значит, что компании Koorti Kartul придется в этом году закупить новый семенной картофель, а имеющиеся клубни либо закопать глубоко под землей, либо вывезти на специальную станцию ​​отходов, откуда гниль больше не попадет на поле. Такой картофель при этом не опасен для человека.

«Оглядываясь назад, можно сказать, что нам следовало быть более осторожным, - заявил Мярт Лаансалу, глава Koorti Kartul. - Хранилище большое, и его надо было больше дезинфицировать.

По словам Лаансалу, причиненный ущерб таков, что компания сможет его возместить. Однако к весне нужны новые семена, и сначала необходимо продезинфицировать все хранилище и сельскохозяйственную технику.

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