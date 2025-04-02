В эстонском картофелехранилище выявили возбудителя кольцевой бактериальной гнили

На большом складе картофелеводческого хозяйства в Колга-Яани обнаружена Clavibacter sepedonicus, вызывающая кольцевую бактериальную гниль, а это значит, что компании Koorti Kartul придется в этом году закупить новый семенной картофель, а имеющиеся клубни либо закопать глубоко под землей, либо вывезти на специальную станцию ​​отходов, откуда гниль больше не попадет на поле. Такой картофель при этом не опасен для человека.