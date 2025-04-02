В эстонском картофелехранилище выявили возбудителя кольцевой бактериальной гнили

На большом складе картофелеводческого хозяйства в Колга-Яани обнаружена Clavibacter sepedonicus, вызывающая кольцевую бактериальную гниль, а это значит, что компании Koorti Kartul придется в этом году закупить новый семенной картофель, а имеющиеся клубни либо закопать глубоко под землей, либо вывезти на специальную станцию отходов, откуда гниль больше не попадет на поле. Такой картофель при этом не опасен для человека.
«Оглядываясь назад, можно сказать, что нам следовало быть более осторожным, - заявил Мярт Лаансалу, глава Koorti Kartul. - Хранилище большое, и его надо было больше дезинфицировать.