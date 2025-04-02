Даже полиция не знает, как продлить разрешение на оружие

Госсуд постановил, что при рассмотрении заявления на продление разрешения на оружие PPA обязан учитывать уважительные причины и не имеет права отказывать в продлении, если, например, подача заявления технически невозможна из-за ограничений в электронной системе самого ведомства.

В 2022 году PPA отказался продлить разрешение на оружие Сийму Таммеру, так как он не успел вовремя подать соответствующее заявление. Причиной стало то, что у Таммера не было медицинской справки, а электронная система самообслуживания PPA не позволяет подать заявление на продление без прикрепления этой справки. Таммер не учел длинные очереди к психиатру при попытке получить необходимый документ.