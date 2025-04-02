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Даже полиция не знает, как продлить разрешение на оружие

Перевод: Сергей Светлов
Необходимо что-то сделать с продлением разрешения на оружие. Иллюстративное фото.
Необходимо что-то сделать с продлением разрешения на оружие. Иллюстративное фото. Фото: Fotograaf Marko Saarm / Sakala

Запутанность чиновников Департамента полиции и погранохраны (PPA) в излишней бюрократии вынуждает ведомство изменить порядок обработки заявлений на продление разрешения на оружие. Из решения Государственного суда можно сделать вывод, что и сами сотрудники PPA не знают, как подать заявление на продление разрешения без медицинской справки.

Госсуд постановил, что при рассмотрении заявления на продление разрешения на оружие PPA обязан учитывать уважительные причины и не имеет права отказывать в продлении, если, например, подача заявления технически невозможна из-за ограничений в электронной системе самого ведомства.

В 2022 году PPA отказался продлить разрешение на оружие Сийму Таммеру, так как он не успел вовремя подать соответствующее заявление. Причиной стало то, что у Таммера не было медицинской справки, а электронная система самообслуживания PPA не позволяет подать заявление на продление без прикрепления этой справки. Таммер не учел длинные очереди к психиатру при попытке получить необходимый документ.

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