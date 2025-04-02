Даже полиция не знает, как продлить разрешение на оружие

Запутанность чиновников Департамента полиции и погранохраны (PPA) в излишней бюрократии вынуждает ведомство изменить порядок обработки заявлений на продление разрешения на оружие. Из решения Государственного суда можно сделать вывод, что и сами сотрудники PPA не знают, как подать заявление на продление разрешения без медицинской справки.
Госсуд постановил, что при рассмотрении заявления на продление разрешения на оружие PPA обязан учитывать уважительные причины и не имеет права отказывать в продлении, если, например, подача заявления технически невозможна из-за ограничений в электронной системе самого ведомства.