Circle K: непредсказуемая тарифная политика Трампа способствует росту цен на нефть

По словам руководителя по ценообразованию на моторное топливо компании Circle K Индрека Сасси, манипуляции Трампа с тарифами привели к ситуации, когда нестабильность и неопределенность в отношении будущего оказали влияние на рост цен на нефть.

«Уже введенные Трампом пошлины в отношении Мексики, Канады и Китая, а также угрозы установить дополнительные тарифы, например, на импортируемые из Китая товары, негативно сказываются на крупнейших экономиках мира. Торговая война отрицательно повлияла на внутреннее потребление Китая, а крупнейшие государства мира вынуждены гадать, насколько угрозы Трампа серьезны, - объяснил Сасси. - В результате последних событий мировая цена на нефть пошла вверх».

Кроме того, Трамп угрожает введением дополнительных санкций в отношении российской нефти. Основными покупателями российской нефти являются Китай и Индия, и, если из-за санкций объем поставок России в эти страны сократится, это приведет к росту цен и даст остальным членам ОПЕК+ возможность увеличить производство и экспорт.

«Вероятно, Трамп осознал, что Россия затягивает с украинско-российским мирным планом, и, если процесс улучшения отношений между США и Россией неожиданно завершится, можно ожидать нового давления на цены на нефть», - отметил он.