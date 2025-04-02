Circle K: непредсказуемая тарифная политика Трампа способствует росту цен на нефть

Непредсказуемая тарифная политика президента США Дональда Трампа усиливает глобальную обеспокоенность по поводу состояния крупнейших экономик, что, в свою очередь, создает давление на цены на нефть. Если в начале марта нефть Brent торговалась на уровне около 69 долларов за баррель, то к последнему дню месяца ее стоимость достигла почти 75 долларов США за баррель.
По словам руководителя по ценообразованию на моторное топливо компании Circle K Индрека Сасси, манипуляции Трампа с тарифами привели к ситуации, когда нестабильность и неопределенность в отношении будущего оказали влияние на рост цен на нефть.
«Уже введенные Трампом пошлины в отношении Мексики, Канады и Китая, а также угрозы установить дополнительные тарифы, например, на импортируемые из Китая товары, негативно сказываются на крупнейших экономиках мира. Торговая война отрицательно повлияла на внутреннее потребление Китая, а крупнейшие государства мира вынуждены гадать, насколько угрозы Трампа серьезны, - объяснил Сасси. - В результате последних событий мировая цена на нефть пошла вверх».
Кроме того, Трамп угрожает введением дополнительных санкций в отношении российской нефти. Основными покупателями российской нефти являются Китай и Индия, и, если из-за санкций объем поставок России в эти страны сократится, это приведет к росту цен и даст остальным членам ОПЕК+ возможность увеличить производство и экспорт.
«Вероятно, Трамп осознал, что Россия затягивает с украинско-российским мирным планом, и, если процесс улучшения отношений между США и Россией неожиданно завершится, можно ожидать нового давления на цены на нефть», - отметил он.
«С 1 апреля Россия распорядилась закрыть две насосные станции на черноморском экспортном терминале магистрального трубопровода Казахстана, что сократило экспорт нефти консорциума CPC на 700 000 баррелей в сутки. Американские санкции привели к сокращению экспорта нефти Венесуэлой в марте на 11 процентов, что свидетельствует о реальном влиянии существующих и возможных будущих санкций», - добавил Сасси.
Тарифная политика Трампа не только влияет на глобальную экономику, но и привела к значительным потрясениям на внутреннем рынке США, угрожая рецессией американской экономике.
Это подтверждают ключевые экономические показатели США, такие как снижение потребительского доверия, корректировка фондовых рынков и самый высокий уровень за последние 12 месяцев инфляции. Согласно модели Atlantic FED GDPNow, прогнозируемый спад экономики США в первом квартале составляет 2,8 процента.
«Если Трамп хочет восстановить рост экономики США к предстоящим в следующем году промежуточным выборам и предстать перед избирателями как сильный лидер, ему придется прекратить тарифные манипуляции не позднее осени этого года. Однако, как мы видим, будущее остается неопределенным, и делать логические прогнозы сложно», - сказал Сасси.
Помимо прочего, на рост цен на нефть может повлиять сокращение иранского нефтяного экспорта. Американские санкции снизили объем поступающей на мировой рынок иранской нефти, и в настоящее время ее основным покупателем остается Китай. Если США удастся полностью заблокировать иранскую нефть, объем нефти на мировом рынке сократится, что создаст дополнительное давление на цены.