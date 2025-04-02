Eurostat: в Эстонии уровень безработицы выше, чем в среднем по ЕС

Согласно этим данным, более высокий уровень безработицы среди стран ЕС в феврале был в Испании (10,4%), Швеции (9%), Финляндии (8,8%), Греции (8,6%), Эстонии (7,7%) и Франции (7,4%). В Латвии он составил 6,9% и в Литве 6,6%.

Самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Польше (2,6%), за которой следуют Чехия и Мальта (2,7%), Словения (3,2%), Германия (3,5%) и Нидерланды (3,8%).

В среднем по ЕС, согласно выровненным по сезону данным, в феврале безработица снизилась до 5,7% по сравнению с 5,8% в январе, а в еврозоне сократилась с 6,2% до 6,1%.