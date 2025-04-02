Последствием учений Сил обороны стал прекрасный урожай строчков

Рита Бергманн, наблюдатель за природой из региона Каркси, рассказала, что 30 марта она собрала строчки на том самом месте, где в прошлом году Силы обороны проводили учения.

«Удивительно, но я не нашла ни одного строчка гигантского. Хотя это вообще-то немного более поздний гриб. Но строчки обыкновенные были обнаружены мною не на опушке, где их обычно стоило бы искать, а в сосновом лесу, - сказала она. - Прошлой весной в этом районе проходили военные учения, и по лесу двигалось много военной техники. Сейчас я собирала строчки в колеях от гусениц и колес».

Строчок любит расти в местах, где человек оставил свой след: вырубил лес или каким-то другим способом воздействовал на землю.

По словам Бергманн, большинство строчков пока что еще были слишком мелкими, поэтому она собрала сейчас только более крупные, достигавшие пяти сантиметров в диаметре или чуть больше. В общей сложности набралось примерно двести граммов.