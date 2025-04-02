Последствием учений Сил обороны стал прекрасный урожай строчков

Раннее тепло привело к тому, что из почвы показались строчки. Момент их появления обычно считается началом весеннего грибного сезона.
Рита Бергманн, наблюдатель за природой из региона Каркси, рассказала, что 30 марта она собрала строчки на том самом месте, где в прошлом году Силы обороны проводили учения.
«Удивительно, но я не нашла ни одного строчка гигантского. Хотя это вообще-то немного более поздний гриб. Но строчки обыкновенные были обнаружены мною не на опушке, где их обычно стоило бы искать, а в сосновом лесу, - сказала она. - Прошлой весной в этом районе проходили военные учения, и по лесу двигалось много военной техники. Сейчас я собирала строчки в колеях от гусениц и колес».
Строчок любит расти в местах, где человек оставил свой след: вырубил лес или каким-то другим способом воздействовал на землю.
По словам Бергманн, большинство строчков пока что еще были слишком мелкими, поэтому она собрала сейчас только более крупные, достигавшие пяти сантиметров в диаметре или чуть больше. В общей сложности набралось примерно двести граммов.
Когда Бергманн спросили, в какую дату она натыкалась на самые ранние строчки, она ответила, что это - 28 марта, так рано строчки показались в 2020 году. Самые поздние строчки она собрала однажды 26 мая. Это было уже в 2019 году.