Исследование Эстония продолжает отставать на фоне экспортных успехов соседей

Менее чем у пятой части малых и средних предприятий Эстонии есть планы по экспорту в этом году, и это делает нас явными аутсайдерами на фоне остальных стран Балтии.
Хорошая новость заключается в том, что рабочие места сохраняются: менее 10% эстонских компаний рассматривают вопрос о сокращении численности персонала, говорится в исследовании Baltic Business Outlook (BBO), проведенном специалистами банка SEB.
Как и в прошлом году, малые и средние предприятия стран Балтии планируют в первую очередь продавать свои товары и предоставлять услуги на внутренних рынках.
В Эстонии доля таких компаний составляет целых 83%.
Экспортные планы есть у 17% эстонских малых и средних предприятий Эстонии, причем лишь 6% из них нацелены на новые рынки (по сравнению с 10% в прошлом году).
Самые амбициозные экспортные планы у литовских малых и средних компаний: 40% из них собираются продавать продукцию или услуги за пределами страны, в Латвии этот показатель составляет 28%.
«Очевидно, что работать на местном рынке проще: нет неопределенности внешних рынков, отсутствуют логистические и другие проблемы. Но ясно, что местный рынок ограничен, растет медленно, особенно в последние годы, что накладывает рамки на объемы оборота и прибыли. Поэтому компаниям, чьи товары и услуги могут быть востребованы за рубежом, стоит обязательно искать возможности для выхода на внешние рынки», - отмечает Айнар Леппянен, руководитель розничного банкинга SEB.
Рабочие места сохраняются
85% эстонских малых и средних предприятий прогнозируют, что численность сотрудников в этом году не изменится (в прошлом году таких было 79%).
Ожидают роста численности персонала 7% компаний (в прошлом году 13%).
Литовские малые и средние компании - самые активные в вопросах набора персонала и самые оптимистичные среди балтийских стран: 29% из них планируют увеличить штат, в Латвии этот показатель составляет 15%, что также выше, чем в Эстонии.
Снижение численности сотрудников планируют порядка 7–8% компаний в каждой из трех стран Балтии.
«Для Эстонии хорошая новость состоит в том, что уверенность малых и средних предприятий в завтрашнем дне не ослабла, и оптимизм поддерживается хорошими перспективами занятости рабочей силы», - дополняет картину Леппянен.
Лишь около 25% эстонских малых и средних предприятий считают, что в этом году спрос на их товары или услуги снизится.
Иными словами, доля таких компаний осталась на уровне прошлогоднего исследования, что означает стабильность в отношении негативных прогнозов.
Исследование SEB было проведено в январе 2025 года. В нем участвовали 1362 компании из стран Балтии, в том числе 302 из Эстонии.