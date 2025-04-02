Исследование Эстония продолжает отставать на фоне экспортных успехов соседей

Хорошая новость заключается в том, что рабочие места сохраняются: менее 10% эстонских компаний рассматривают вопрос о сокращении численности персонала, говорится в исследовании Baltic Business Outlook (BBO), проведенном специалистами банка SEB.

Как и в прошлом году, малые и средние предприятия стран Балтии планируют в первую очередь продавать свои товары и предоставлять услуги на внутренних рынках.

В Эстонии доля таких компаний составляет целых 83%.

Экспортные планы есть у 17% эстонских малых и средних предприятий Эстонии, причем лишь 6% из них нацелены на новые рынки (по сравнению с 10% в прошлом году).

Самые амбициозные экспортные планы у литовских малых и средних компаний: 40% из них собираются продавать продукцию или услуги за пределами страны, в Латвии этот показатель составляет 28%.

«Очевидно, что работать на местном рынке проще: нет неопределенности внешних рынков, отсутствуют логистические и другие проблемы. Но ясно, что местный рынок ограничен, растет медленно, особенно в последние годы, что накладывает рамки на объемы оборота и прибыли. Поэтому компаниям, чьи товары и услуги могут быть востребованы за рубежом, стоит обязательно искать возможности для выхода на внешние рынки», - отмечает Айнар Леппянен, руководитель розничного банкинга SEB.

Рабочие места сохраняются

85% эстонских малых и средних предприятий прогнозируют, что численность сотрудников в этом году не изменится (в прошлом году таких было 79%).