О навязчивых и пугающих преследованиях со стороны бывших партнеров слышали многие: сотни звонков и сообщений, слежка, угрозы. К кому-то ломятся по ночам в дверь. Увы, жертвами подобной навязчивости могут стать и те, у кого нет неадекватных бывших: иногда сталкерами становятся совершенно посторонние люди. Разбираемся, что творится в головах таких преследователей, как это сказывается на жертвах и почему сталкеров так трудно привлечь к ответственности.

«Обычно он точно знает, где я сейчас нахожусь, что я делаю, с кем куда-то пошла... Каждый раз, когда он проезжает мимо моего дома, он должен узнать, дома ли я, горит ли у меня свет и вообще контролировать все. У меня сформировалась привычка держать шторы закрытыми, чтоб он не мог следить за мной, когда я дома», - говорит Ли.