Грецкий: Кремль всерьез надеется купить команду Трампа, поэтому Кирилл Дмитриев и стал главным переговорщиком

Он знает как говорить с тем окружением, которое сейчас сложилось у Трампа. Он прекрасно знает, как эти люди ведут дела. В этой связи хотел бы обратить ваше внимание на решение, которое Кремль принял в отношении банка Goldman Sachs, освободив некоторые его активы, чтобы они могли вернуться под контроль Goldman Sachs. Я очень далек от того, чтобы считать это жестом доброй воли или благотворительностью.

Игорь Грецкий. Фргамент передачи. Фото: Eero Vabamägi

- Дональд Трамп пригрозил Владимиру Зеленскому «большими проблемами», если тот откажется от сделки по редкоземельным металлам. Многие эксперты говорят, что Украине сейчас предложили нечто куда более ужасное, чем предлагалось в конце февраля. Тема этой сделки так и окажется важной гранью возможного мирного процесса, так и будет инструментом реального мощного давления на Киев? Или все эти разговоры больше нужны Трампу для внутренних целей, он хочет показать, что США никому не помогают бесплатно?

- Я думаю, что здесь имеет место и то, и другое. Это и часть концепции Make America Great Again, да, это действительно намерение показать, что Америка никому не помогает якобы бесплатно. Но это также и способ давления на Киев. Потому что без этого давления Трамп не будет уверен в том, что то соглашение, которое было бы достигнуто в итоге, являлось бы максимально лучшим из всех возможных.