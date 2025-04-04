Грецкий: Кремль всерьез надеется купить команду Трампа, поэтому Кирилл Дмитриев и стал главным переговорщиком

В начале недели Дональд Трамп заявил, что зол на Владимира Путина из-за торможения переговоров о прекращении огня. О том, действительно ли у Трампа наступает прозрение относительно планов Кремля в отношении войны, и обо многом другом в студии Postimees размышлял научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Игорь Грецкий.
Выдержки из беседы:
- На этой неделе стало известно, что глава Пентагона впервые не примет участия во встрече формата «Рамштайн», которая пройдет 11 апреля. Означает ли такое решение, что США вот-вот окончательно свернут свою помощь Киеву? Или это просто демонстративный шаг, призванный лишний раз подчеркнуть, что США больше не слишком ценят отношения с союзниками и не отводят той же Европе значимой роли в переговорах о прекращении войны?
- Очевидно, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа происходит переоценка некоторых вещей. В том числе и связанных с внешней политикой, с трансатлантическими отношениями, с местом Европы в политике США.
Глава Пентагона Хегсет ведь еще пару месяцев назад сделал такое заявление, что Европа не должна надеяться на то, что американские солдаты будут находиться в Европе бесконечно долго, что рано или поздно им придется оттуда уходить.
Я полагаю, что и это заявление, и тот факт, что Хегсета не будет на встрече «Рамштайн» - это часть такого общего подхода администрации Трампа к тому, чтобы сподвигнуть Европу брать больше ответственности на себя, когда речь идет о безопасности на континенте. Это то, чего не было на протяжении 20 лет, и это то, к чему призывали, например, страны Балтии. И вот у новой администрации Трампа оказался именно такой радикальный подход.
- Корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих написала в соцсети в начале недели, что президент Трамп разочарован Путиным и считает, что Россия «тормозит переговоры о всеобъемлющем прекращении огня» в Украине. Сам Трамп также сказал, что зол на Путина, и пригрозил ему вторичными пошлинами на нефть. Как стоит оценивать такие сигналы? Неужели Трамп начал различать подлинные намерения Путина?
- Логично было бы предположить, что упершись в стену ультиматумов, выстроенную по кирпичикам Кремлем, Дональд Трамп должен был усилить давление на Москву. Но все что мы пока видим, это только словесные интервенции. Заявления со стороны Трампа - это эмоции, а давайте посмотрим на конкретные шаги.
Мы увидим, что Трамп не сделал ничего, чтобы надавить на Москву. Ни в плане санкций, ни в плане поддержки помощи Украине. Как это все будет выглядеть в дальнейшим, мы, конечно же, увидим, но на данный момент Трамп старается воздействовать на Москву словами, а это бесполезное занятие.
- В четверг глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился в Вашингтоне со спецпосланником Трампа. Часто упоминается, что Дмитриев имеет тесные связи с ключевыми сотрудниками администрации Трампа, и что власти США сняли санкции с Дмитриева, чтобы госдеп мог выдать ему визу для визита в США. Что означает наделение Россией статусом едва ли не главного переговорщика человека с таким бэкграундом? Реальный главный кремлевский дипломат - уже вовсе не Сергей Лавров?
- Сергей Лавров уже давно не занимается дипломатией в том смысле, что он ее не формулирует. Он не формулирует цели, не формулирует задачи. МИД России при Путине уж давно перешел на роль технического исполнителя.
Что касается нынешнего момента и Дмитриева, то, судя по всему, ставка Кремлем сделана на то, чтобы торговаться не за счет каких-то политических уступок на дипломатическом уровне, а, скорее, разговаривать с Трампом через обмен какими-то экономическими активами. Грубо говоря, если хотите, в Кремле полагают, что они могут купить новую администрацию США. Именно поэтому в Вашингтон полетел Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций.
Он знает как говорить с тем окружением, которое сейчас сложилось у Трампа. Он прекрасно знает, как эти люди ведут дела. В этой связи хотел бы обратить ваше внимание на решение, которое Кремль принял в отношении банка Goldman Sachs, освободив некоторые его активы, чтобы они могли вернуться под контроль Goldman Sachs. Я очень далек от того, чтобы считать это жестом доброй воли или благотворительностью.
- Дональд Трамп пригрозил Владимиру Зеленскому «большими проблемами», если тот откажется от сделки по редкоземельным металлам. Многие эксперты говорят, что Украине сейчас предложили нечто куда более ужасное, чем предлагалось в конце февраля. Тема этой сделки так и окажется важной гранью возможного мирного процесса, так и будет инструментом реального мощного давления на Киев? Или все эти разговоры больше нужны Трампу для внутренних целей, он хочет показать, что США никому не помогают бесплатно?
- Я думаю, что здесь имеет место и то, и другое. Это и часть концепции Make America Great Again, да, это действительно намерение показать, что Америка никому не помогает якобы бесплатно. Но это также и способ давления на Киев. Потому что без этого давления Трамп не будет уверен в том, что то соглашение, которое было бы достигнуто в итоге, являлось бы максимально лучшим из всех возможных.
Именно поэтому мы видим такой напор со стороны Трампа. И Зеленскому ни в коем случае не стоит торопиться парафировать данное соглашение. Но обратите внимание на то, что еще в феврале, по крайней мере, в первую неделю после того, как появилась эта инициатива, на столе постоянно находились разные варианты этого соглашения. Их было как минимум пять.
И удачей, а, может быть, и результатом профессионализма переговорщиков, стало то, что Украина добилась в конечном итоге двух вещей. Первое - это исключение из этого документа упоминания об уже оказанной со стороны США помощи как о некоем долге. Это был абсолютно верный шаг.
И второе - это то, что Украина добилась в проекте договора упоминания гарантий безопасности для себя. Грубо говоря, это было приглашение со стороны Киева американской администрации: чем больше вы будете участвовать в гарантиях безопасности для нашего государства, тем более преференциальные условия будут созданы для американских компаний, которые хотят работать с редкоземельными металлами на территории Украины.
И здесь была площадка, здесь было пространство для большего вовлечения Вашингтона во все то, что происходит сейчас на территории Украины.
Нынешний же проект отличается кардинально, он деградировал по сравнению с тем, что было привезено министром финансов США Скоттом Бессантом в Киев. И это кардинально не устроило Киев. По сути, процесс переговоров конкретно по этому вопросу сейчас начинается с нуля.
- Издание Economist написало в конце прошлой недели, что президентские выборы в Украине могут пройти в июле после полного прекращения огня, и что Владимир Зеленский якобы созвал совещание по этому вопросу. Представители Зеленского опровергли эту информацию. Что стоит за этим шумом? Сильно ли давление Вашинтона на Киев по вопросу президентских выборов, не может ли быть в них сейчас заинтересован и Зеленский, чей личный рейтинг, вероятно, резко вырос после инцидента в Белом доме?
- Да, действительно, уровень поддержки у Зеленского сейчас очень высок. И в целом степень консолидации украинского общества находится на очень высоком уровне. Особенно учитывая, что сейчас преодолена вот эта трагическая отметка в три года войны.
Да, из Вашингтона периодически раздаются такие призывы-рекомендации, и это является определенным инструментом оказания давления на Зеленского. Но стороной, которой в наибольшей степени выгоден весь этот шум, является, конечно же, Россия.
Безусловно, с самого первого дня вторжения Кремль заявлял, что Зеленский якобы нелегитимен. И если все выборы приостановлены, то это ставит, мол, вопрос о легитимности власти в Украине, а раз так, то с кем же тогда вообще там разговаривать?
На самом же деле все, чего Кремль хочет этим добиться, это деконсолидации украинского общества. Есть три очень важные опоры украинской государственности. Первая - это бюрократия, которая уже показала, что умеет очень хорошо справляться с вызовами военного времени.
Вторая - это общество, и гражданское общество. Это гражданское общество, находясь на очень высоком уровне консолидации, помогает и населению, и армии, и различным другим игрокам в этом поле.
И третье - это как раз боеспособная и действенная армия. И вот Кремль, проталкивая, продвигая этот нарратив о выборах, пытается перенаправить фокус с внешней угрозы, с необходимости сопротивляться российскому вторжению, на внутренний вопрос.
Кремль хочет деконсолидировать украинское общество, подорвать его изнутри. Расшатав все три эти опоры.
А бюрократия в условиях этой внутренней политической конфронтации будет естественным образом поляризована. Как и все общество. И, несомненно, это также коснется и армии.
Сфокусировать все эти три опоры вновь на агрессии России будет очень трудно, кто бы не был президентом Украины. Поэтому, конечно, Путин будет и дальше продвигать этот нарратив. И именно поэтому его ни в коем случае нельзя включать в повестку переговоров.
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