В студии Postimees Игорь Грецкий: Трамп начал понимать, что Путин не желает останавливать боевые действия?

- Корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих написала в соцсети в начале недели, что президент Трамп разочарован Путиным и считает, что Россия «тормозит переговоры о всеобъемлющем прекращении огня» в Украине, в связи с чем обсуждается возможность введения агрессивных санкций против российского «теневого флота». Сам Трамп также сказал, что зол на Путина, и пригрозил ему вторичными пошлинами на нефть. Как стоит оценивать такие сигналы? Неужели Трамп начал различать подлинные намерения Путина, или повода для таких надежд скорее все-таки нет?

- В четверг глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился в Вашингтоне со спецпосланником Дональда Трампа. Часто упоминается, что Дмитриев, получивший образование в Стэнфорде, имеет тесные связи с ключевыми сотрудниками администрации Трампа, и что власти США сняли санкции с Дмитриева, чтобы госдеп мог выдать ему визу для визита в США. Что означает наделение Россией статусом едва ли не главного переговорщика человека с таким бэкграундом? На самом деле главным кремлевским дипломатом является сейчас именно Дмитриев, а вовсе не Сергей Лавров?

- На этой неделе стало известно, что глава Пентагона впервые не примет участия во встрече международной коалиции по оказанию военной поддержки Украине, которая запланирована на 11 апреля в Брюсселе. Пит Хегсет не присоединится к заседанию «Рамштайна» ни лично, ни по видеосвязи. Означает ли такое решение, что США вот-вот окончательно свернут свою помощь Киеву? Или это в большей степени демонстративный шаг, призванный просто лишний раз подчеркнуть, что США больше не слишком ценят отношения с союзниками и не отводят той же Европе сколь-нибудь значимой роли в переговорах о прекращении войны?