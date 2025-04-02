ФОТО И ВИДЕО Кто эти двое? Полиция разыскивает преступников, грабящих магазины по ночам

1 апреля полиция получила сообщение о взломах в магазинах сети Coop в деревне Кабала и поселке Кяру, расположенных в волости Тюри.
Портал Järva Teataja публикует фото и видеозаписи, сделанные в момент взлома магазина в Кяру.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Марге Силлаотс уточнила, что, по предварительным данным, из магазина в Кабала были похищены различные табачные изделия на сумму примерно 2200 евро.
Из магазина в Кяру преступники унесли сейф, в котором находились монеты, клиентские и подарочные карты.
В рамках уголовного производства в данный момент выясняются обстоятельства преступлений.
Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о кражах, сообщить об этом руководителю следственной группы Пайде - Айрике-Хелле Яласти по телефону 384 9907 или по электронной почте: airika-helle.jalast@politsei.ee.