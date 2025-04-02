ФОТО И ВИДЕО Кто эти двое? Полиция разыскивает преступников, грабящих магазины по ночам

Портал Järva Teataja публикует фото и видеозаписи, сделанные в момент взлома магазина в Кяру.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Марге Силлаотс уточнила, что, по предварительным данным, из магазина в Кабала были похищены различные табачные изделия на сумму примерно 2200 евро.

Из магазина в Кяру преступники унесли сейф, в котором находились монеты, клиентские и подарочные карты.

В рамках уголовного производства в данный момент выясняются обстоятельства преступлений.

Преступники украли сейф, в котором находились монеты, клиентские и подарочные карты. Фото: Kaader videost