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Мошенники выманили у жительницы Ида-Вирумаа 50 000 евро

Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Eeva Kaun

Полиция возбудила уголовное дело для расследования обстоятельств, при которых мошенники обманным путем выманили у жительницы Кохтла-Ярве более 50 000 евро наличными.

Как передала пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, 29 марта женщине позвонил мошенник, выдававший себя за врача одной из таллиннских больниц.

Позвонивший сообщил, что внук жительницы Кохтла-Ярве попал в дорожную аварию и находится в больнице в тяжелом состоянии. Чтобы вылечить внука и помочь ему избежать уголовного преследования, женщина должна была передать наличные деньги мужчине, который затем появился у дверей ее квартиры.

Напуганная жительница Кохтла-Ярве действовала по указаниям мошенников и передала мошеннику 50 000 евро наличными.

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