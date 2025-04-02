Мошенники выманили у жительницы Ида-Вирумаа 50 000 евро

Как передала пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, 29 марта женщине позвонил мошенник, выдававший себя за врача одной из таллиннских больниц.

Позвонивший сообщил, что внук жительницы Кохтла-Ярве попал в дорожную аварию и находится в больнице в тяжелом состоянии. Чтобы вылечить внука и помочь ему избежать уголовного преследования, женщина должна была передать наличные деньги мужчине, который затем появился у дверей ее квартиры.