Бывшая сельская заправка готовится перевернуть эстонский топливный рынок с ног на голову

В ближайшие месяцы доходы многих эстонских рекламных фирм, вероятно, вырастут, поскольку сеть автозаправок Terminal теперь позиционирует себя как продавца энергии и вводит новую ценовую политику, которая может спровоцировать небольшую войну на рынке автомобильного топлива.
Совладелец и член правления семейного предприятия AS Terminal Райдо Раудсепп назвал новый этап в истории Terminal не просто инновационным, а прямо-таки революционным. «Ничего подобного в Эстонии раньше не делали, и я уверен, что этот шаг существенно изменит топливный рынок», - заявил он.