Бывшая сельская заправка готовится перевернуть эстонский топливный рынок с ног на голову

Совладелец и член правления семейного предприятия AS Terminal Райдо Раудсепп назвал новый этап в истории Terminal не просто инновационным, а прямо-таки революционным. «Ничего подобного в Эстонии раньше не делали, и я уверен, что этот шаг существенно изменит топливный рынок», - заявил он.

На данный момент компании принадлежит около полусотни автозаправочных и автоматических станций. Кроме того, предприятие предлагает услуги по хранению жидкого топлива, оптовую торговлю и логистические услуги. Terminal владеет топливными терминалами в Кяркна и Крооди, которые по вместимости являются одними из крупнейших на эстонском внутреннем рынке. В прошлом году оборот компании составил больше 200 миллионов евро, а штат сотрудников превысил 300 человек.