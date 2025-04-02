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ФОТО В Египте обнаружены ранее неизвестные гробницы фараонов

Перевод: Сергей Светлов
Гробница была погребена под семиметровым слоем песка.
Гробница была погребена под семиметровым слоем песка. Фото: Dr. Josef Wegner Penni muuseumile

Археологи обнаружили на горе Анубиса в Египте гробницу возрастом около 3600 лет, которая, как предполагается, принадлежала одному из еще не идентифицированных фараонов из сложного и слабо изученного периода египетской истории, когда военачальники вели борьбу за власть в стране. Грабители древности повредили иероглифы на стене гробницы как раз в том месте, где было указано имя фараона.

Обнаруженная гробница относится к так называемой Абидосской династии - малоизвестной группе воинственных царей, правивших примерно в 1640–1540 годах до н. э. Этот период известен как Второй переходный период в истории Египта. Фараоны того времени вели междоусобные войны, стремясь объединить раздробленный Египет под своей властью. Именно из этой сложной эпохи впоследствии возникла Новая империя - золотой век Древнего Египта, с такими знаменитыми правителями, как Тутанхамон и Рамсес.

Известняковая гробница неизвестного фараона.
Известняковая гробница неизвестного фараона. Фото: Dr. Josef Wegner/Penni muuseum
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