ФОТО В Египте обнаружены ранее неизвестные гробницы фараонов

Археологи обнаружили на горе Анубиса в Египте гробницу возрастом около 3600 лет, которая, как предполагается, принадлежала одному из еще не идентифицированных фараонов из сложного и слабо изученного периода египетской истории, когда военачальники вели борьбу за власть в стране. Грабители древности повредили иероглифы на стене гробницы как раз в том месте, где было указано имя фараона.
Обнаруженная гробница относится к так называемой Абидосской династии - малоизвестной группе воинственных царей, правивших примерно в 1640–1540 годах до н. э. Этот период известен как Второй переходный период в истории Египта. Фараоны того времени вели междоусобные войны, стремясь объединить раздробленный Египет под своей властью. Именно из этой сложной эпохи впоследствии возникла Новая империя - золотой век Древнего Египта, с такими знаменитыми правителями, как Тутанхамон и Рамсес.