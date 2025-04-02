ФОТО В Египте обнаружены ранее неизвестные гробницы фараонов

Археологи обнаружили на горе Анубиса в Египте гробницу возрастом около 3600 лет, которая, как предполагается, принадлежала одному из еще не идентифицированных фараонов из сложного и слабо изученного периода египетской истории, когда военачальники вели борьбу за власть в стране. Грабители древности повредили иероглифы на стене гробницы как раз в том месте, где было указано имя фараона.