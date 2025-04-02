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Осенью начнется строительство линии обороны на границе с РФ: прототипы бункеров прошли испытания

Эстонско-российская граница.
Эстонско-российская граница. Фото: Arved Breidaks /

Сегодня, 2 апреля, в представительстве Министерства обороны в Таллинне состоялся информационный брифинг, на котором подполковник Айнар Афанасьев, начальник инженерного отделения штаба дивизии Сил обороны, и представитель Центра оборонных инвестиций (RKIK), руководитель отдела инфраструктуры Кади-Кай Колло представили обзор текущего состояния проекта Балтийского оборонительного рубежа и дальнейших шагов по его реализации.

Балтийский оборонительный рубеж - это запланированная совместная линия обороны Эстонии, Латвии и Литвы вдоль границ с Россией и Беларусью.

Балтийский оборонительный рубеж планируется как система противомобильных оборонительных сооружений вдоль каждой государственной границы, использование естественных препятствий, таких как лесные массивы и реки, а также противотанковые рвы на границах трех стран Балтии.

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