Осенью начнется строительство линии обороны на границе с РФ: прототипы бункеров прошли испытания

Сегодня, 2 апреля, в представительстве Министерства обороны в Таллинне состоялся информационный брифинг, на котором подполковник Айнар Афанасьев, начальник инженерного отделения штаба дивизии Сил обороны, и представитель Центра оборонных инвестиций (RKIK), руководитель отдела инфраструктуры Кади-Кай Колло представили обзор текущего состояния проекта Балтийского оборонительного рубежа и дальнейших шагов по его реализации.