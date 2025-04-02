ТУННЕ КЕЛАМ Представитель Трампа изливает душу: кто не хотел бы мира, в котором Россия и США вместе творят добрые дела?

21 марта Стив Уиткофф, специальный представитель президента Трампа на Ближнем Востоке, а теперь и по российскому направлению, дал расширенное интервью Такеру Карсону на канале Fox News, пишет бывший член Европарламента Тунне Келам («Отечество»).
Мнения, изложенные в беседе, заслуживают внимания, поскольку магнат в сфере недвижимости Уиткофф считается одним из ближайших доверенных лиц Трампа и его продолжением, чье влияние, особенно в отношениях с Россией, похоже, превышает влияние госсекретаря Рубио. Можно предположить, что Уиткофф как таковой наиболее непосредственно отражает взгляды самого президента.
По мнению Уиткоффа, Соединенные Штаты представляют сейчас собой новую революционную дипломатию, начав новую, непредвзятую политику, оставив позади старые ассоциации и стереотипы. В центре внимания должны быть личные отношения, которые должны создавать взаимное личное доверие. Нет плохих и хороших, со всеми приходится общаться, предлагать сделки и договариваться. С проблемными лидерами можно поговорить, в них можно найти хороших партнеров.
Международная арена разделена на классы власти - сильные должны собраться вместе и от всего сердца заявить о своих реальных интересах. Все начинается с выяснения того, чего хочет каждый партнер.
Следующий шаг - согласование цены. Идеологические, этические или международные обязательства не играют в этом существенной роли. Сидящие за большим столом не могут принадлежать к группе проигравших: в этом положении остаются братья меньшие. Все основано на предположении, что США обладают самыми сильными картами и поэтому могут оказывать давление на своих партнеров.
Самый близкий к Трампу его представитель в международных отношениях не позволяет себе отвлекаться на биографию своих партнеров. «Нам нужно выяснить, чего хочет ХАМАС, а затем выяснить, что им предложить, чтобы они вышли из игры, потому что это то, что нам нужно».
Интересно мнение Уиткоффа об идеологической мотивации ХАМАС. Он сказал своему президенту: «Я не думаю, что они идеологически законсервированы. Я никогда в это не верил. Как только вы поймете, что они тоже хотят жить, вы сможете говорить с ними более эффективно». Уиткофф самолично пришел к выводу, что ХАМАС хочет альтернативы.
Уиткофф утверждает, что не только на Ближнем Востоке, но и во всех частях мира США симпатизируют какой-то из сторон, но должны признать, что всегда обе стороны имеют свои собственные интересы. Поэтому разум и диалог должны сыграть свою роль.
Например, специальный посланник Трампа рисует картину стабилизации Ближнего Востока, где страны нормализовали отношения с Израилем и совместно сосредоточились на развитии огромного экономического потенциала региона. «Новый развивающийся рынок будет больше, чем рынок Европы», - прогнозирует Уиткофф. И добавляет: «Сегодняшняя Европа дисфункциональна».
Что касается украинско-российских отношений, Уиткофф заявляет: «Я выражаю абсолютную истину, когда заявляю, что все решения будут исходить от президента Трампа. Путин испытывает огромное уважение к нашему президенту».... «Мы подошли к России так, как никто не считал возможным»... «Это очень большое дело, действительно - очень большое»... «Сейчас из России исходят различные хорошие и позитивные сигналы, которые указывают на их готовность обсуждать все разные вопросы»... «И я очень, очень оптимистичен в отношении того, что мы сможем объединить эти две стороны...»
На вопрос, какое впечатление произвела на Уиткоффа личность Путина, собеседник отвечает: «Он мне понравился. Думаю, он был со мной откровенен»... «Во-первых, с его стороны было очень любезно меня принять»... «И у нашего президента были прекрасные отношения с Путиным во время его первого срока»... «И как мы можем вообще разрешить конфликт с человеком, который является главой крупной ядерной державы, если мы не можем построить доверительные и добрые отношения друг с другом? И президент Путин сказал мне на первой нашей встрече: "Стив, ты знаешь, что я не общался с Джо Байденом в течение трех лет»?"...Я думаю, у нас был хороший, исцеляющий разговор».
«Послание президента Трампа заключалось в том, что нам нужны два великих лидера, чтобы найти выход из этого конфликта. В президента стреляли, затем Путин пошел в местную церковь, где вместе со священником молился за президента, и не потому, что он был президентом США, а он молился за него как за друга. Я не считаю Путина плохим».
«Посмотрите, как мы пошли вперед, чтобы исправить и разрешить конфликты по всему миру. Это невероятно. Никто никогда раньше не видел такого прогресса. И русские хотят снова участвовать в нем вместе с нами, потому что теперь у нас есть реальный человек, принимающий решения»...
«И я думаю, что с Украиной необходимо достичь справедливого соглашения. Мы не можем позволить этой стране втянуть нас в Третью мировую войну»... «Прежде всего, нет никаких причин, по которым русские должны поглощать Украину. Это было бы как Израиль оккупирует Газу. Но русские уже получили то, что хотели. Они вернули себе Крым. Зачем им желать большего?»
«Путин - очень умный тип, - признает Виткофф. - Я разговаривал с некоторыми людьми в нашей администрации. Они предупредили меня, чтобы я был настороже, потому что он бывший парень из КГБ и может попытаться манипулировать. И я ответил, как я вижу вещи. В былые времена самые умные люди нации вступали в КГБ»… «Он - суперумный парень. Я хвалю его за это».
«И посмотрите на успех, которого мы достигли по отношению к России. Это невероятный прогресс. ... Как вы можете себе представить, что Путин будет пытаться манипулировать людьми, которые ведут с ним переговоры - такими, как я и другие? Это Путин протягивает руку через стол и говорит президенту Трампу: я готов согласиться с вашими предложениями».
Обобщение Уиткоффа звучит так: «Но кто не хотел бы видеть мир, в котором Россия и США совершают хорошие дела в сотрудничестве? Просто подумайте, как они будут интегрировать свою энергетическую политику в Арктике?»… «Просто подумайте, как оба президента могли бы обсуждать друг с другом ситуацию в Иране, на который Россия имеет некоторое влияние?»… «Для меня это было бы так логично. Но никто этого не хотел в прошлой администрации».
Виткофф завершает интервью таким резюме: «По моему мнению, все проблемы можно решить посредством диалога, устранения предрассудков и проблем общения, которые разделяют людей. Я верю в это. А Трамп - президент, который не хочет войны, и он использует военные действия, чтобы положить конец войне».
Что сказать в заключение?
Комментарии должны быть излишними. Все вышесказанное - трагикомический сборник идей и мечтаний наивного новичка, источником которого является восторженная вера в нового суперлидера, который своей личной харизмой и отказом от рутинной политики прошлого должен добиться нейтрализации международных конфликтов и объединения всего мира в мирном сотрудничестве. В этом процессе нет волков и овец, правды и лжи, агрессора и жертвы, новый порядок будет установлен сильными лидерами.
Они делят игровое поле и игральные карты в зависимости от размера и силы игроков, исходя из логики торговли - что-то для каждого гангстера. В то же время, по крайней мере, новому руководству США не хватает знаний и опыта в историческом контексте. Подход преимущественно большевистский: творцам нового мира старый не нужен. Они верят только в свою освободительную миссию, а главный противник - не какая-то внешняя диктатура, а коррумпированная элита собственной страны, которую необходимо уничтожить.
Такие, как Уиткофф, кажутся эгоцентричными невинными мечтателями, чья наивность в сочетании с нежеланием учиться на прошлом опыте неизбежно бросает их в пасть опытных хищников. Однако отрезвление после этого волюнтаристского эксперимента обойдется в большую цену свободному миру.