ТУННЕ КЕЛАМ Представитель Трампа изливает душу: кто не хотел бы мира, в котором Россия и США вместе творят добрые дела?

На вопрос, какое впечатление произвела на Уиткоффа личность Путина, собеседник отвечает: «Он мне понравился. Думаю, он был со мной откровенен»... «Во-первых, с его стороны было очень любезно меня принять»... «И у нашего президента были прекрасные отношения с Путиным во время его первого срока»... «И как мы можем вообще разрешить конфликт с человеком, который является главой крупной ядерной державы, если мы не можем построить доверительные и добрые отношения друг с другом? И президент Путин сказал мне на первой нашей встрече: "Стив, ты знаешь, что я не общался с Джо Байденом в течение трех лет»?"...Я думаю, у нас был хороший, исцеляющий разговор».

«Послание президента Трампа заключалось в том, что нам нужны два великих лидера, чтобы найти выход из этого конфликта. В президента стреляли, затем Путин пошел в местную церковь, где вместе со священником молился за президента, и не потому, что он был президентом США, а он молился за него как за друга. Я не считаю Путина плохим».

«Посмотрите, как мы пошли вперед, чтобы исправить и разрешить конфликты по всему миру. Это невероятно. Никто никогда раньше не видел такого прогресса. И русские хотят снова участвовать в нем вместе с нами, потому что теперь у нас есть реальный человек, принимающий решения»...