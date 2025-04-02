«День освобождения» Америки. Чего ждать от объявления Трампа о торговой войне 2 апреля

Если они вернутся, то Трамп разрушит единое таможенное пространство в Северной Америке и нарушит собственный же договор USMCA с соседями, заключенный в первый заезд в Белый дом. Канаде и Мексике это грозит экономическим спадом, Америке — ростом цен и дефицитом товаров.

Трамп постоянно вводит и выводит пошлины. Тут он в компании министра торговли США Говарда Лютника подписывает 13 февраля очередной такой указ. Фото: Reuters

Если в первый срок Трамп в основном вел торговые бои с Китаем, то на этот раз помимо главного соперника он нацелился и на всех главных друзей. Крупнейшей целью сегодняшнего залпа рискует стать Европа.

Европейцы подготовились на этот серьезнее, но их экономика уязвимее - она растет медленнее американской и ослаблена войной России против Украины. То же касается всех остальных стран - их ущерб от торговой войны Трампа будет существенным.

На это и рассчитывает Трамп. Его администрация примерно так объясняет суть новых тарифов. Америка выставит всем торговым партнерам счет за нечестную конкуренцию. А потом начнет торговаться с каждым отдельно. От сговорчивости партнера будет зависеть окончательный размер тарифа.

«Трампу нравятся тарифы»

Трамп считает, что и враги, и союзники США наживаются на Америке, если продают ей больше товаров, чем покупают у нее. Пошлины ограничат такой импорт и поддержат американского производителя, а доход наполнит казну и позволит снизить налоги, чтобы подстегнуть экономический рост, уверены он и его соратники.