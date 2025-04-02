Мартин Тикк Настоящее местоположение центра Нарвы

Каждый из этих объектов претендует на роль центра города, но ни один из них не выполняет эту роль полностью. В результате город, жизнь которого течет в разных направлениях одновременно, не имеет единой точки, где пульс города был бы сосредоточен.

Для жителей Нарвы понятие «центр» - это не только географическое местоположение, но и ощущение, опыт, воспоминание. Как говорит опытная нарвитянка Кайри Йоханнес: «Для меня это по-прежнему Петровская площадь - наверное, потому, что за эти годы там происходило так много разных событий и ситуаций». Эта площадь, расположенная перед главной городской постройкой - мэрией, могла бы быть сердцем города. Но сейчас она больше напоминает парковку, чем место встреч. Проект реновации площади существует, но его реализация не просматривается в ближайшем будущем.

В то же время вокруг торгового центра Astri сложилось неофициальное «сердце» города, особенно для молодёжи. Здесь сосредоточена большая часть торговли города, и местный McDonald’s можно считать неофициальным молодежным центром Нарвы. Если хотите увидеть людей в Нарве, не обязательно идти на историческую Ратушную площадь - достаточно посидеть в холле торгового центра. Люди ищут место, где могут чувствовать себя свободно, быть видимыми и услышанными - пусть даже с порцией картошки фри и молочным коктейлем.