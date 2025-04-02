США хотят ввести 500-процентные пошлины против торговых партнеров России

По предложению сенаторов, планируется ввести новые санкции против России и 500-процентные импортные пошлины на страны, которые покупают у России нефть, природный газ, уран или другие товары, сообщает Verkkouutiset.

Предполагается, что эти санкции вступят в силу, если Россия откажется от ведения «добросовестных мирных переговоров» или снова атакует Украину после достижения мирных договоренностей.

Как подчеркивают сенаторы Грэм и Блюменталь, санкции являются сознательно жесткими, поскольку Россия «очевидно является агрессивной стороной в конфликте».

Они акцентируют внимание на необходимости остановить нынешнюю агрессию Путина и предотвратить ее повторение в будущем.

Сенаторы напоминают, что Украина в 1994 году в рамках Будапештского меморандума отказалась от около 1700 ядерных боеголовок.

США, Россия и Великобритания пообещали тогда украинскому руководству защитить суверенитет страны, однако это не предотвратило агрессию России против Украины, равно как и Минские соглашения 2014 и 2015 годов.

Законопроект Грэма и Блюменталя уже получил поддержку более 50 сенаторов - как демократов, так и республиканцев.

Президент США Дональд Трамп также намекал, что его недовольство Кремлем растет.