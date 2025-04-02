Убийство бизнесмена на охоте: латвийскому генералу вынесен суровый приговор

Постановление не вступило в силу и может быть обжаловано в Рижском окружном суде.

Как ранее сообщалось, следователи выяснили, что осенью 2022 года во время охоты в Стопиньском крае Шулте произвел выстрел из принадлежащего ему охотничьего оружия и попал в другого человека, который от полученных ранений скончался.

По данным СМИ, во время охоты погиб бизнесмен Янис Гаркалнс.

Согласно информации в Firmas.lv, Гаркалнс был владельцем охранного предприятия Alabais, зарегистрированного в Улброке. Также он вместе с Ричардом Созиновым, сыном бывшего начальника Рижской региональной криминальной полиции Андрея Созинова, был владельцем компании систем безопасности Shield Security Group.