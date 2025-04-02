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Убийство бизнесмена на охоте: латвийскому генералу вынесен суровый приговор

Генерал Юрис Шулте
Генерал Юрис Шулте Фото: Evija Trifanova/LETA

Рижский районный суд в Юрмале в среду, 2 апреля, приговорил бывшего начальника Рижского регионального управления полиции генерала Юриса Шулте к семи годам и шести месяцам лишения свободы за убийство человека во время охоты, пишет Rus.Tvnet.

Постановление не вступило в силу и может быть обжаловано в Рижском окружном суде.

Как ранее сообщалось, следователи выяснили, что осенью 2022 года во время охоты в Стопиньском крае Шулте произвел выстрел из принадлежащего ему охотничьего оружия и попал в другого человека, который от полученных ранений скончался.

По данным СМИ, во время охоты погиб бизнесмен Янис Гаркалнс.

Согласно информации в Firmas.lv, Гаркалнс был владельцем охранного предприятия Alabais, зарегистрированного в Улброке. Также он вместе с Ричардом Созиновым, сыном бывшего начальника Рижской региональной криминальной полиции Андрея Созинова, был владельцем компании систем безопасности Shield Security Group.

Генерал Шулте после трагического случая подал заявление о выходе на пенсию по выслуге лет.

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