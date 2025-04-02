Как беспроблемно купить подержанный автомобиль?

Покупка подержанного автомобиля часто кажется заманчивой из-за более низкой цены, но при этом стоит проявлять осторожность, чтобы избежать проблем, которые могут возникнуть только через несколько недель или даже месяцев. О чем следует помнить, чтобы такая сделка была безопасной и выгодной для кошелька?
«Главное, на что следует обратить внимание при покупке подержанного автомобиля - это история и происхождение. Импортируемые в Эстонию автомобили могут иметь в своей истории аварии, следы которых на первый взгляд могут быть незаметны», - говорит руководитель по продажам подержанных автомобилей Amserv Järve Райво Румберг.
Кроме того, он рекомендует обратить внимание на пробег, историю технического обслуживания и ремонта, а также на общее техническое состояние выбранной машины.
«Самый надежный способ сделать покупку безопасной - это пройти предпродажный контроль автомобиля в автосалоне или в другой надежной мастерской», - добавляет он.
При покупке у частного лица могут быть скрытые риски
При покупке подержанного автомобиля у частного лица покупатель может остаться один на один с дефектами, обнаруженными позже, поскольку частное лицо не несет тех же обязательств по части продажи, что и авторизованный дилер.
«Надежные предприятия в данной сфере не могут так обращаться с клиентами, поскольку к ним применяются более строгие требования законодательства. Перед выходом на рынок автомобили проходят тщательный технический осмотр, и на многие из них также распространяется многолетняя гарантия», - отмечает Румберг.
В ходе технического осмотра проверяется двигатель, коробка передач, подвеска, тормоза и электросистема. История аварий оценивается на основе измерений толщины лакокрасочного покрытия и предыдущих страховых случаев. Точность пробега подтверждается записями о пройденном техническом обслуживании и отчетами о техническом осмотре. «Такие тщательные проверки обычно невозможны, если покупка планируется у частного лица», - отмечает Румберг.
Хотя покупка подержанного автомобиля - это серьезное решение, покупатели часто ошибаются, пренебрегая простыми принципами. «Самые распространенные ошибки - это спешка и покупка под влиянием эмоций. Зачастую тест-драйв не проводится, техническое состояние проверяется поверхностно, а реальные затраты перед покупкой не просчитываются», - подчеркивает Румберг.
Проверить историю автомобиля можно по VIN-коду в электронной среде Департамента транспорта, где можно найти данные о предыдущих техосмотрах, смене владельца и информацию о регистрации. «Если в этой истории пробег внезапно уменьшился, то это может указывать на то, что данный показатель скручивался», - предупреждает Румберг.
Рынок подержанных автомобилей довольно разнообразен
Введенные в 2025 году регистрационный сбор и ежегодный налог изменили предпочтения людей при покупке автомобилей. «Еще в прошлом году внедорожники были популярны, но сейчас покупатели более чувствительны к налогам и предпочитают автомобили с более низкой налоговой нагрузкой», - отмечает Румберг.
«В этом году популярностью пользуются гибридные автомобили, техническое обслуживание которых обходится дешевле, а ежегодный налог составляет всего 50 евро», - добавляет он.
Некоторым маркам и моделям автомобилей свойственно лучшее сохранение своей стоимости на вторичном рынке. «Снижение стоимости машины зависит от репутации бренда, надежности, доступности запасных частей и спроса на рынке. Например, Toyota Land Cruiser, Lexus RX и многие гибридные автомобили являются хорошими примерами автомобилей, которые лучше сохраняют свою стоимость на вторичном рынке - и особенно в том случае, когда гибридная батарея обслуживалась у дилера и имеет расширенную гарантию», - говорит Румберг.
Поскольку цены на автомобили снизились из-за новых налогов, то выбор стал шире по сравнению с предыдущими годами. При этом на рынок также влияет сезонность.
«С наступлением весны интерес к подержанным автомобилям возрастает, поэтому более популярные модели могут быстро исчезнуть с рынка, а цены могут снова начать расти к лету», - считает Румберг.
Покупатели часто думают, что лизинг доступен только для новых автомобилей, но на самом деле дилерские центры в сотрудничестве с партнерами по лизингу предлагают весьма выгодные условия лизинга и для подержанных автомобилей.
«Это дает возможность распределить более высокую стоимость автомобиля на более длительный период времени, а, значит, и выбрать автомобиль качественнее, который в итоге окажется экономичнее в долгосрочной перспективе», - говорит Румберг.
Кроме того, при покупке подержанного автомобиля у дилера вы также можете предложить свой текущий автомобиль в качестве взноса или для обмена. «Для многих это самое удобное решение - можно без лишних хлопот отказаться от старого автомобиля и сразу получить ключи от нового», - добавляет он.