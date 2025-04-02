Как беспроблемно купить подержанный автомобиль?

«Главное, на что следует обратить внимание при покупке подержанного автомобиля - это история и происхождение. Импортируемые в Эстонию автомобили могут иметь в своей истории аварии, следы которых на первый взгляд могут быть незаметны», - говорит руководитель по продажам подержанных автомобилей Amserv Järve Райво Румберг.

Кроме того, он рекомендует обратить внимание на пробег, историю технического обслуживания и ремонта, а также на общее техническое состояние выбранной машины.

«Самый надежный способ сделать покупку безопасной - это пройти предпродажный контроль автомобиля в автосалоне или в другой надежной мастерской», - добавляет он.

При покупке у частного лица могут быть скрытые риски

При покупке подержанного автомобиля у частного лица покупатель может остаться один на один с дефектами, обнаруженными позже, поскольку частное лицо не несет тех же обязательств по части продажи, что и авторизованный дилер.

«Надежные предприятия в данной сфере не могут так обращаться с клиентами, поскольку к ним применяются более строгие требования законодательства. Перед выходом на рынок автомобили проходят тщательный технический осмотр, и на многие из них также распространяется многолетняя гарантия», - отмечает Румберг.