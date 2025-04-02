Война - это как вентилятор, чья кнопка находится на лопасти. Остановить его - задача сложная. В Европе во время Второй мировой войны так и не удалось правильно завершить конфликт, пишет доктор математики Тийт Рийсмаа.
Война закончилась сама собой, но лишь после того, как одна из сторон была полностью уничтожена, а у другой не осталось противников. Нюрнбергский процесс был не актом мирных переговоров, а формализацией поражения одной из сторон. Задержка, ожидание и надежда, что война в Украине завершится так же сама собой, - это безответственный подход. Также не имеет смысла полагать, что в последний момент Пентагон возьмет на себя ответственность за мир.
В современном мире, где границы все более размыты, заключение мира становится даже сложнее, чем в многополярном мире времен Второй мировой войны. В глобализированном мире все взаимосвязано, но через различные каналы. Это означает, что война давно вышла за пределы Украины и, с временным сдвигом, распространилась на весь мир. Санкции, называемые ограничениями против России, сжимаются на тех, кто вел с ней бизнес, в зависимости от объемов их операций. В этом многослойном контексте все страны, прямо или косвенно, вовлечены в конфликт, а экономические потери ощущаются по всему миру. Сотни миллиардов зарабатываются на войне, но, к счастью, на мире - значительно больше.
Не особенно законопослушный, но мощный переговорщик Аль Капоне якобы говорил, что переговоры с хорошим словом и пистолетом идут гораздо эффективнее, чем просто с хорошим словом. Пистолет - это гарантия того, что слово будет услышано. Без таких гарантий не сдвинешься дальше нижней челюсти говорящего. Это значит, что круг возможных посредников для мирных переговоров крайне ограничен.
Специальный посланник США Джозеф Кит Келлогг заявил обеим сторонам, что те, кто не придет за стол переговоров, будут уничтожены. Вопрос лишь в том, чьими руками это будет сделано. К счастью, на этот раз одна из сторон в этом конфликте сильнее другой. Видимо, именно поэтому обе стороны оказались за столом переговоров.
Мирные переговоры происходят между сторонами, которые по сути ненавидят друг друга и имеют противоположные интересы. Но у всех, включая посредников, должен быть общий интерес - достичь мира. Торг идет только по условиям. Переговоры могут быть успешными, только если стороны по каким-то вопросам схожи, причем это должно проявляться уже при выборе слов. Если одна сторона заявляет, что другая - сплошные негодяи, то переговоры еще до начала обречены на неудачу. В переговорах откладываются политические парадигмы и нарративы, и все стороны должны использовать одну и ту же логику. Известно, что на охоту не ходят короли, президенты, генералы, миллиардеры. Тот, кто охотится, - просто охотники. Это разные люди, которые вместе преследуют общую цель в лесу.
Так же и в мирных переговорах - участвуют только те, кто преследует единую цель - заключить мир. Не участвуют оккупанты, агрессоры, преступники, популисты, мятежники, экстремисты или другие сомнительные личности. Переговоры с террористами невозможны, и это включает в себя тот факт, что на переговорах террорист не может быть террористом. Успешные переговоры не могут касаться слишком широкого круга вопросов. Если пытаются договориться обо всем, то обычно не договариваются ни о чем. В глобальном мире, где все связано, круг проблем сам по себе становится сложным и многослойным. Это значительно усложняет достижение соглашения.
Если до начала переговоров стороны начинают понимать друг друга, то по их завершению они, как правило, начинают одинаково относиться к соглашению. Однако только после завершения переговоров все снова становится на свои места: оккупанты становятся оккупантами, террористы - террористами, предатели - предателями, а военные преступники - военными преступниками.