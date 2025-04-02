Специальный посланник США Джозеф Кит Келлогг заявил обеим сторонам, что те, кто не придет за стол переговоров, будут уничтожены. Вопрос лишь в том, чьими руками это будет сделано. К счастью, на этот раз одна из сторон в этом конфликте сильнее другой. Видимо, именно поэтому обе стороны оказались за столом переговоров.

Мирные переговоры происходят между сторонами, которые по сути ненавидят друг друга и имеют противоположные интересы. Но у всех, включая посредников, должен быть общий интерес - достичь мира. Торг идет только по условиям. Переговоры могут быть успешными, только если стороны по каким-то вопросам схожи, причем это должно проявляться уже при выборе слов. Если одна сторона заявляет, что другая - сплошные негодяи, то переговоры еще до начала обречены на неудачу. В переговорах откладываются политические парадигмы и нарративы, и все стороны должны использовать одну и ту же логику. Известно, что на охоту не ходят короли, президенты, генералы, миллиардеры. Тот, кто охотится, - просто охотники. Это разные люди, которые вместе преследуют общую цель в лесу.

Так же и в мирных переговорах - участвуют только те, кто преследует единую цель - заключить мир. Не участвуют оккупанты, агрессоры, преступники, популисты, мятежники, экстремисты или другие сомнительные личности. Переговоры с террористами невозможны, и это включает в себя тот факт, что на переговорах террорист не может быть террористом. Успешные переговоры не могут касаться слишком широкого круга вопросов. Если пытаются договориться обо всем, то обычно не договариваются ни о чем. В глобальном мире, где все связано, круг проблем сам по себе становится сложным и многослойным. Это значительно усложняет достижение соглашения.