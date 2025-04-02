За неделю гриппом заболела почти тысяча человек

Лабораторно было выявлено 317 случаев гриппа, в том числе 185 вирусов гриппа A и 132 вируса гриппа B. Заболеваемость гриппом стабилизировалась, и число заболевших демонстрирует легкое снижение. Тем не менее уровень интенсивности по-прежнему оценивается как высокий, а распространение - как широкомасштабное.

С начала сезона гриппа в больницы были госпитализированы 1086 человек, из них около 47 процентов составляли лица в возрасте 65 лет и старше. В отделения интенсивной терапии попали девять процентов всех госпитализированных по причине гриппа, и из них 77 процентов были в возрасте 60 лет и старше.

За неделю коронавирусом заразились 94 человека. По сравнению с предыдущей неделей количество случаев заболевания снизилось на девять процентов. За это время не было зафиксировано ни одной госпитализации по причине COVID-19.