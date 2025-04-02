Банк Эстонии: новые зарубежные инвестиции в Эстонию не иссякли

«Особенно высокими дивидендами отличились информационно-коммуникационные компании, выплатившие дивиденды, эквивалентные прибыли за последние два года. В то же время, например, профессиональные, научные и технические компании по-прежнему реинвестировали более половины своей прибыли. Значительно более высокие дивидендные выплаты в 2024 году были характерны не только для компаний с иностранным капиталом, но и для отечественных компаний», - добавил Раудсаар.

По его словам, новые инвестиции в акционерный капитал в Эстонии в последние годы оставались примерно на том же уровне, как в евро, так и по количеству сделок, что и до коронарного кризиса и начала тотальной войны между Россией и Украиной. Однако их доля в ВВП также несколько снизилась.

«Среди видов деятельности в последние два года больше всего инвестиций было в профессиональную, научную и техническую деятельность, информацию и связь, недвижимость и обрабатывающую промышленность. Традиционно Эстония была привлекательным местом для инвестиций в основном для соседних стран и Германии, но в последние годы растет и объем инвестиций из Украины, который за последние три года составил почти 500 миллионов евро», - сказал Раудсаар.