Банк Эстонии: новые зарубежные инвестиции в Эстонию не иссякли

Хотя в последние несколько лет в обществе было много разговоров о том, что иностранные предприниматели по разным причинам больше не хотят инвестировать в Эстонию или что иностранные инвесторы даже бегут из страны, более внимательный взгляд на статистику иностранных инвестиций и сравнение Эстонии с другими странами показывает, что картина не такая уж мрачная, говорит экономист Банка Эстонии Таави Раудсаар.
«Например, если оставить в стороне тот факт, что в преддверии повышения ставки подоходного налога иностранные предприятия в конце 2024 года выплатили больше дивидендов, чем обычно, и меньше реинвестировали, то новые иностранные инвестиции были примерно на том же уровне, что и в предыдущие годы, как в евро, так и по количеству сделок», - объяснил Раудсаар.
В конце 2023 года объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в нефинансовые предприятия Эстонии составил 69 процентов ВВП, что значительно выше среднего показателя ЕС в 38 процентов, а также выше соответствующих показателей других стран Балтии и Северной Европы. Если к этому добавить финансовый сектор, то разрыв со средним показателем ЕС еще больше увеличится.
«Другой способ измерить объем иностранных инвестиций - посмотреть, какая часть акционерного капитала компаний принадлежит иностранным резидентам. В Эстонии этот показатель для нефинансовых предприятий составляет 32 процента. За последние пять лет этот показатель практически не изменился и сопоставим с показателями Финляндии, Латвии и Литвы. Таким образом, хотя доля иностранных инвестиций в ВВП Эстонии высока, это не означает, что иностранцы владеют здесь большей долей бизнеса, чем в соседних странах», - сказал Раудсаар.
Наибольшая доля иностранных инвестиций в Эстонии, почти 30%, приходится на финансовый и страховой секторы. За ними следуют недвижимость - 19%, профессиональная, научная и техническая деятельность - 13%, а также торговля и промышленность - по 10%.
За последние пять-десять лет доля инвестиций в профессиональную, научную и техническую деятельность, информацию и связь, а также недвижимость увеличилась. В то же время доля иностранных инвестиций в логистику, торговлю и промышленность снизилась. Аналогичные изменения произошли и в более широкой структуре эстонской экономики.
По словам Раудсаара, прямые иностранные инвестиции очень нестабильны, особенно для небольших стран. Кроме того, в соответствующую статистику часто включаются крупные исключительные операции, которые не всегда имеют прямое отношение к финансированию экономики и могут искажать общую картину. Долгосрочная тенденция заключается в том, что доля притока прямых иностранных инвестиций в ВВП снижается. Такое развитие событий вполне характерно для переходной экономики, которая превратилась в развитую.
«Если говорить более конкретно, то сокращение ПИИ в основном связано с тем, что компании с иностранным капиталом выплачивают больше дивидендов, то есть реинвестируют меньшую долю своей прибыли, чем в прошлом. С одной стороны, как долгосрочная тенденция, естественно, что ставка дивидендов будет несколько увеличиваться, поскольку иностранный инвестор в какой-то момент захочет использовать полученный доход в другом месте.
Тем более что благодаря эстонской системе подоходного налога здесь выплачивается относительно немного дивидендов, а значительная часть прибыли реинвестируется, что способствует увеличению корпоративного капитала и для иностранных инвесторов. Однако, с другой стороны, это, вероятно, отражает и тот факт, что по мере замедления экономического роста возможностей для выгодного реинвестирования становится все меньше, чем раньше», - отметил Раудсаар.
В 2024 году выплата дивидендов также была значительно увеличена из-за желания извлечь часть прибыли по еще более низким налоговым ставкам, поскольку в 2025 году вступает в силу более высокая ставка подоходного налога юридического лица. В результате был достигнут рекордный объем дивидендов, причем дивиденды были выплачены практически на том же уровне, что и прибыль предыдущего года.
«Особенно высокими дивидендами отличились информационно-коммуникационные компании, выплатившие дивиденды, эквивалентные прибыли за последние два года. В то же время, например, профессиональные, научные и технические компании по-прежнему реинвестировали более половины своей прибыли. Значительно более высокие дивидендные выплаты в 2024 году были характерны не только для компаний с иностранным капиталом, но и для отечественных компаний», - добавил Раудсаар.
По его словам, новые инвестиции в акционерный капитал в Эстонии в последние годы оставались примерно на том же уровне, как в евро, так и по количеству сделок, что и до коронарного кризиса и начала тотальной войны между Россией и Украиной. Однако их доля в ВВП также несколько снизилась.
«Среди видов деятельности в последние два года больше всего инвестиций было в профессиональную, научную и техническую деятельность, информацию и связь, недвижимость и обрабатывающую промышленность. Традиционно Эстония была привлекательным местом для инвестиций в основном для соседних стран и Германии, но в последние годы растет и объем инвестиций из Украины, который за последние три года составил почти 500 миллионов евро», - сказал Раудсаар.
«Таким образом, к счастью, нет признаков общего бегства иностранных инвесторов из Эстонии, поскольку продажа принадлежащих иностранцам компаний резидентам и сокращение акционерного капитала остались примерно на том же уровне, что и в предыдущие годы, как в евро, так и в количественном выражении. В основном выбывали предприятия из тех сфер деятельности, где инвестиции были наиболее высокими. Кроме того, были случаи ухода из торговли, транспорта и складского хозяйства», - продолжил Раудсаар.
В целом, по его словам, тенденция притока иностранных инвестиций в Эстонию, по мере того как она превращалась из переходной экономики в развитую, со временем несколько снизилась.
«Привлекательность нашей страны как места назначения для иностранных инвестиций, вероятно, снизилась из-за замедления темпов экономического роста и сопутствующего снижения доходности инвестиций, а также из-за близости агрессивной России в последние годы. Кроме того, тот факт, что иностранные инвесторы выплачивали больше дивидендов, чтобы избежать налогообложения корпоративных дивидендов, снизил реинвестиционную доходность иностранных инвесторов как более временный фактор. Положительным моментом является то, что объем новых инвестиций в акционерный капитал в прошлом году остался на уровне предыдущих лет, как в евро, так и в количественном выражении», - подытожил Раудсаар.