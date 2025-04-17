В ноябре 2023 года в жизни нарвитянки Анны, матери троих несовершеннолетних детей, начались довольно неприятные перемены: ее пятнадцатилетний сын перестал ходить в школу. До этого он хорошо учился, не имел проблем с поведением. Ситуация начала накаляться. В марте этого года Вируский уездный суд ограничил ее родительские права на сына и передал опеку над ним городу Нарве.

Анна вспоминает, что проблемы начались, когда школа сообщила ей о прогулах Стаса (здесь и далее имена изменены). С осени 2023 года он почти не появлялся на уроках. Она рассказывает, что пыталась говорить с ним, упрашивала. Он отвечал, что ему в школе скучно, что он хочет заниматься теми вещами, которые ему интересны, например, программированием.