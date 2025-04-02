СМИ: Трамп сообщил окружению, что Маск вскоре покинет правительство

Президент США Дональд Трамп сообщил своему ближайшему окружению, включая членов кабинета министров, что его союзник, миллиардер Илон Маск, в ближайшие недели покинет свой пост, пишет издание Politico со ссылкой на троих высокопоставленных чиновников.
По словам источников, президент доволен работой Маска и его участием в работе так называемого Департамента эффективности правительства (DOGE), однако оба решили, что вскоре предпринимателю пора вернуться к управлению своими компаниями и занять более косвенную роль в государственных делах.