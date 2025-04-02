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СМИ: Трамп сообщил окружению, что Маск вскоре покинет правительство

Илон Маск и Дональд Трамп.
Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Президент США Дональд Трамп сообщил своему ближайшему окружению, включая членов кабинета министров, что его союзник, миллиардер Илон Маск, в ближайшие недели покинет свой пост, пишет издание Politico со ссылкой на троих высокопоставленных чиновников.

По словам источников, президент доволен работой Маска и его участием в работе так называемого Департамента эффективности правительства (DOGE), однако оба решили, что вскоре предпринимателю пора вернуться к управлению своими компаниями и занять более косвенную роль в государственных делах.

Новость появилась на фоне того, что члены администрации Трампа и другие союзники президента начали уставать от непредсказуемого поведения Маска и воспринимать его как потенциальную политическую угрозу. Еще месяц назад в Белом доме говорили, что Маск «пришел надолго», и Трамп наверняка найдет способ удержать его в должности.

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