СМИ: Трамп сообщил окружению, что Маск вскоре покинет правительство

По словам источников, президент доволен работой Маска и его участием в работе так называемого Департамента эффективности правительства (DOGE), однако оба решили, что вскоре предпринимателю пора вернуться к управлению своими компаниями и занять более косвенную роль в государственных делах.

Новость появилась на фоне того, что члены администрации Трампа и другие союзники президента начали уставать от непредсказуемого поведения Маска и воспринимать его как потенциальную политическую угрозу. Еще месяц назад в Белом доме говорили, что Маск «пришел надолго», и Трамп наверняка найдет способ удержать его в должности.