Цахкна примет участие во встрече глав МИД НАТО в Брюсселе

На встрече обсудят дальнейшую поддержу Украины со стороны НАТО, сдерживание российской угрозы и повышение оборонных затрат, а также проведут подготовку к саммиту в Гааге, передала BNS пресс-служба МИД.

Также пройдет заседание Совета НАТО-Украина вместе с главой МИД Украины Андреем Сибигой и верховным представителем ЕС по внешней политике Каей Каллас.

Кроме того, пройдет совместное заседание с партнерами НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе - это Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия.