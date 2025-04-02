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Цахкна примет участие во встрече глав МИД НАТО в Брюсселе

Маргус Цахкна.
Маргус Цахкна. Фото: NICOLAS TUCAT/AFP

Глава МИД Маргус Цахкна в четверг и пятницу примет участие во встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.

На встрече обсудят дальнейшую поддержу Украины со стороны НАТО, сдерживание российской угрозы и повышение оборонных затрат, а также проведут подготовку к саммиту в Гааге, передала BNS пресс-служба МИД.

Также пройдет заседание Совета НАТО-Украина вместе с главой МИД Украины Андреем Сибигой и верховным представителем ЕС по внешней политике Каей Каллас.

Кроме того, пройдет совместное заседание с партнерами НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе - это Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия.

Со встречи глав МИД НАТО Цахкна отправится в Германию, где примет участие в дискуссии на Мюнстерской мирной конференции.

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