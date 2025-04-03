Начавшая чемпионат Европы с трех побед шахматистка Май Нарва выбилась в лидеры турнира

В первом туре обладательница рейтинга Elo 2380 одержала победу над представительницей Словакии Викторией Надьзамовой (2122), а затем обыграла сербку Аделу Великич (2214).

После второго тура в группе лидеров было 15 шахматисток, набравших по два очка, и среди них уже не было легких соперниц. В третьем туре, который, как и весь турнир, проходит по швейцарской системе, соперницей Нарва стала немецкая гроссмейстер Жозефина Хайнеманн (2297).

Нарва удалось добиться на доске позиции, позволявшей оказывать давление на соперницу в миттельшпиле, и, действуя точно, она реализовала это преимущество.

В эндшпиле Нарве удалось взять пешку, и она уверенно реализовала полученное преимущество. Хайнеманн признала поражение на 58-м ходу.

Поскольку большинство партий среди лидеров завершились вничью, после вчерашнего тура с максимальным результатом продолжают лишь три шахматистки. Наряду с Нарва по три очка набрали также Элин Реберс (Нидерланды) и Анастасия Киртадзе (Грузия).

Однако впереди еще длинный турнир - всего предстоит сыграть 11 туров. В спину лидирующей тройке уже дышат 18 шахматисток, у которых по 2,5 очка.

топ-21 сильнеших шахматисток после трех туров: