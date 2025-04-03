Бывшая российская теннисистка одержала первую победу за новую страну

12-я ракетка мира Касаткина уверенно стартовала на турнире категории WTA 500, проходящем в Чарлстоне, обыграв американку Лорен Дэвис со счётом 6:1, 6:1. Матч продолжался чуть более часа. В следующем раунде Касаткина встретится с победительницей пары София Кенин – Белинда Бенчич.

Касаткина объяснила переход под флаг Австралии тем, что у нее не было другого выбора — она публично критиковала законы России в отношении ЛГБТ и войну в Украине. Теннисистка не была в России уже более двух лет. На прошлой неделе власти Австралии удовлетворили ее заявление на получение постоянного вида на жительство.

Помимо спортивных достижений, Касаткина привлекала внимание и своей личной жизнью. Летом 2022 года она объявила, что состоит в отношениях с родившейся в Таллинне Натальей Забияко, представлявшей на соревнованиях как сборную Эстонии, так и сборную России по фигурному катанию. С этим признанием она выступила публично еще до отъезда из России - страны-агрессора, где действуют жесткие законы в отношении прав сексуальных меньшинств.

После того как Касаткина в интервью раскритиковала и войну в Украине, один из российских политиков потребовал признать ее иностранным агентом, действующим против интересов России.