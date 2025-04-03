Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.

Новые тарифы на импорт в США

Трамп представил таблицу с двумя колонками: какие пошлины на американские товары действуют в настоящее время в разных странах, а также какие тарифы Вашингтон вводит в ответ на них. Позже график был опубликован в аккаунте Белого дома в соцсети Х.

Пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС - 20%, из Швейцарии - 31%, из Великобритании - 10%, из Израиля - 17%, из Казахстана - 27%. Одни из самых высоких сборов наложены на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). Россия в перечне не упомянута.

LIBERATION DAY RECIPROCAL TARIFFS 🇺🇸 pic.twitter.com/ODckbUWKvO — The White House (@WhiteHouse) April 2, 2025

Трамп назвал это решение историческим указом, устанавливающим взаимные пошлины для стран по всему миру. «Взаимные означает: что они делают с нами, то мы делаем с ними, - сказал президент США. - По-моему, это один из самых важных дней в американской истории».

Пошлины на импорт автомобилей в США

Дональд Трамп также подтвердил, что вводит тариф в 25% на импорт в США любых автомобилей. Еще до выступления президента указ о введении этих пошлин был опубликован в федеральном регистре США.