Экономист: эстонских торговцев нельзя обвинять в жажде наживы на фоне роста цен

По словам Уускюла, изменение цен происходит преимущественно не для увеличения прибыли, а для покрытия роста налогов и заработной платы. «Мы сталкиваемся с повышением налогов. Зарплаты, скорее всего, также продолжат расти», – сказал Уускюла.

«Сравнение потребительских корзин между Эстонией и Финляндией, ставшее в последнее время предметом общественной дискуссии из-за того, что некоторые эстонские продукты в финских магазинах дешевле, чем здесь, также является отражением нашей общей обстановки. Мы привыкли думать, что в Эстонии дешёвая рабочая сила, но в некоторых секторах это уже не так. Кроме того, говоря о Финляндии, необходимо учитывать различные налоговые ставки и механизмы поддержки, которые сильно влияют на картину», - говорит Уусклюла.

Среди соседних стран ставка НСО на продукты питания в Финляндии составляет 14%, в Швеции - 12%, а в Латвии действует более низкая ставка НСО на свежие овощи, фрукты и ягоды - 12%. В Эстонии все продукты питания имеют единую ставку НСО 22%, которая этим летом вырастет до 24%.

По мнению Ленно Уускюла, причина высокого уровня цен кроется также в том, на что уже много лет указывают аналитики рынка недвижимости и розничной торговли, а именно в изобилии торговых площадей. Это, в свою очередь, увеличивает всю базу затрат, начиная от расходов на управление и обслуживание и заканчивая зарплатами персонала.

«Здесь на самом деле стоит более принципиальный вопрос: если мы, как общество, видим в этом растущую проблему, хотим ли мы в какой-то мере ограничить рост площадей торговой недвижимости?» - сказал главный экономист Luminor.

«В некоторых странах Европы действуют региональные ограничения, из-за чего магазины там переполнены людьми. Но тогда встает вопрос о свободе предпринимательства в Эстонии и о том, есть ли необходимость в подобном регулировании», - отметил главный экономист Luminor.

По оценке Уускюла, в этом году цены вырастут примерно на пять процентов, а в следующем году их рост может замедлиться до трёх процентов, и инфляция нормализуется.