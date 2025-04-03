Экономист: эстонских торговцев нельзя обвинять в жажде наживы на фоне роста цен

За последние пять лет эстонские потребители стали свидетелями стремительного роста цен: расходы на продукты питания выросли более чем на 50 процентов, и в этом году ожидается, что цены снова будут расти быстрее, чем в среднем по еврозоне.
По мнению главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, было бы неправильно обвинять ритейлеров в чрезмерной жадности, поскольку рост цен в основном использовался для покрытия возросших расходов, включая повышение заработной платы.
«Сегодня уровень цен в Эстонии очень близок к среднему по Европейскому союзу, но наш валовой внутренний продукт на душу населения в последние годы снижается. Если в годы роста он составлял около 90% от среднего по ЕС, то сейчас упал примерно до 80%, - говорит Ленно Уускюла. - В Европе выше доля стран более дешёвых, чем Эстония, и, учитывая наш ВВП, Эстония слишком дорога для своего уровня богатства».
По словам Уускюла, тенденция может измениться, если рост цен в Эстонии прекратится, а в остальной части еврозоны умеренный рост инфляции продолжится. Однако ближайшие перспективы нельзя признать позитивными.
«Этот год уже начался с трех месяцев роста цен, и летом ожидается дальнейший «автоматический» рост цен из-за повышения НСО и акцизов, - сказал Уускюла. - В то же время парадокс заключается в том, что компании (как продавцы товаров, так и продавцы услуг) не видят влияния этого роста цен на свою прибыль, а скорее покрывают другие растущие расходы».
По словам главного экономиста Luminor, беспокойство людей по поводу роста цен вполне обосновано, однако несправедливо обвинять в этом торговые и сервисные предприятия, якобы повышающие цены из-за жадности.
По словам Уускюла, изменение цен происходит преимущественно не для увеличения прибыли, а для покрытия роста налогов и заработной платы. «Мы сталкиваемся с повышением налогов. Зарплаты, скорее всего, также продолжат расти», – сказал Уускюла.
«Сравнение потребительских корзин между Эстонией и Финляндией, ставшее в последнее время предметом общественной дискуссии из-за того, что некоторые эстонские продукты в финских магазинах дешевле, чем здесь, также является отражением нашей общей обстановки. Мы привыкли думать, что в Эстонии дешёвая рабочая сила, но в некоторых секторах это уже не так. Кроме того, говоря о Финляндии, необходимо учитывать различные налоговые ставки и механизмы поддержки, которые сильно влияют на картину», - говорит Уусклюла.
Среди соседних стран ставка НСО на продукты питания в Финляндии составляет 14%, в Швеции - 12%, а в Латвии действует более низкая ставка НСО на свежие овощи, фрукты и ягоды - 12%. В Эстонии все продукты питания имеют единую ставку НСО 22%, которая этим летом вырастет до 24%.
По мнению Ленно Уускюла, причина высокого уровня цен кроется также в том, на что уже много лет указывают аналитики рынка недвижимости и розничной торговли, а именно в изобилии торговых площадей. Это, в свою очередь, увеличивает всю базу затрат, начиная от расходов на управление и обслуживание и заканчивая зарплатами персонала.
«Здесь на самом деле стоит более принципиальный вопрос: если мы, как общество, видим в этом растущую проблему, хотим ли мы в какой-то мере ограничить рост площадей торговой недвижимости?» - сказал главный экономист Luminor.
«В некоторых странах Европы действуют региональные ограничения, из-за чего магазины там переполнены людьми. Но тогда встает вопрос о свободе предпринимательства в Эстонии и о том, есть ли необходимость в подобном регулировании», - отметил главный экономист Luminor.
По оценке Уускюла, в этом году цены вырастут примерно на пять процентов, а в следующем году их рост может замедлиться до трёх процентов, и инфляция нормализуется.
«Если предположить, что экономика также перейдет к росту, то мы сможем снова начать двигаться в правильном направлении с точки зрения создания богатства страны. Конечно, если нам удастся избежать новых неприятных сюрпризов», - добавил Уускюла.