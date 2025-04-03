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«Хочется плакать»: эстонские предприниматели, общаясь с чиновниками ЕС, испытывают бессилие

Перевод: Анита Авакова
Если новая директива вступит в силу в нынешнем виде, во всех парковках с более чем 20 местами придется проложить кабели для зарядных станций электромобилей.
Если новая директива вступит в силу в нынешнем виде, во всех парковках с более чем 20 местами придется проложить кабели для зарядных станций электромобилей. Фото: Marko Saarm

Руководитель Союза торговцев Эстонии Неле Пейль призналась, что в процессе общения с чиновниками Европейского союза по поводу различных директив испытывает полное бессилие. «Они не понимают, как на самом деле живут люди. Хочется просто плакать», - откровенно призналась Пейль.

В среду, после того, как ERR опубликовал новость о новой директиве ЕС по энергоэффективности, телефон Неле Пейль разрывался от звонков. Согласно документу, до 1 января 2027 года владельцы коммерческих зданий обязаны провести на своих парковках электрическую проводку для будущего подключения зарядных станций для электромобилей. Требование касается всех парковок с более чем с двадцатью местами. Если же здание строится или проходит реновацию, то предусмотреть электрокабель нужно уже для каждого пятого парковочного места.

И это при том, что в Эстонии сегодня насчитывается менее 10 000 электромобилей, причем большинство из них сосредоточено в Харьюмаа и Тарту.

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