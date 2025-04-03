«Хочется плакать»: эстонские предприниматели, общаясь с чиновниками ЕС, испытывают бессилие

В среду, после того, как ERR опубликовал новость о новой директиве ЕС по энергоэффективности, телефон Неле Пейль разрывался от звонков. Согласно документу, до 1 января 2027 года владельцы коммерческих зданий обязаны провести на своих парковках электрическую проводку для будущего подключения зарядных станций для электромобилей. Требование касается всех парковок с более чем с двадцатью местами. Если же здание строится или проходит реновацию, то предусмотреть электрокабель нужно уже для каждого пятого парковочного места.