Союз работников образования не исключает возобновления забастовки

Как и прежде, учителя предлагают повысить нижнюю ставку учительской зарплаты до ожидаемого уровня средней зарплаты по стране. В противном случае педагоги готовы пойти на забастовку, сообщил радионовостям ERR глава Союза работников образования Реэмо Вольтри.

Министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200») обращение учителей пока не прокомментировала, однако министр финансов, реформист Юрген Лиги в начале этой недели в интервью ERR выразил надежду на то, что никто не пообещает учителям повышения зарплат.