Обзор за месяц: весеннее покупательское ралли в марте еще не началось

Всего в Таллинне в марте было заключено 910 сделок купли-продажи, это примерно тот же уровень, что и в предыдущие месяцы, но значительно больше, чем год назад, когда число сделок достигло всего 727.

«Второй год подряд мы не видим сезонности в сделках первого квартала, и все три месяца очень похожи друг на друга. Однако, по сравнению с прошлым годом, первые три месяца этого года были более чем на 20 процентов интенсивнее по количеству сделок», - сказал Мартин Вахтер.

По словам Вахтера, рост активности в заключении сделок, который наблюдается весной каждого года, в нынешнем марте еще не начался, но Вахтер считает также, что в ближайшие месяцы предстоящее летом повышение налога с оборота окажет давление на рост активности сделок в новостройках.

«Как мы видели на примере автомобильного налога, покупательская активность резко возросла только перед самым вступлением налога в силу, аналогичный эффект может возникнуть и на рынке недвижимости», - пояснил руководитель 1Partner.

Средняя цена квадратного метра таллиннских квартир в прошлом месяце составила 2946 евро (в феврале - 2943 евро), а медианная цена - 2785 евро за квадратный метр (в феврале - 2759 евро).

Руководитель 1Partner Kinnisvara отметил также, что, хотя средняя цена квадратного метра квартир уже долгое время остается в районе трех тысяч евро, квартиры сравнительно более доступного ценового класса уже стали немного дороже.

«Глядя на то, как дорожает все остальное вокруг нас, совершенно очевидно, - это лишь вопрос времени, когда рост цен достигнет недвижимости более высокого ценового класса», - сказал Вахтер.