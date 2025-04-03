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Если примут новый закон, в Эстонии могут исчезнуть пляжи

Перевод: Вера Копти
Разрешение на застройку прибрежных территорий часто приводит к закрытию пляжей. На фото - закрытая дорога в Леппнеэме, волость Виймси.
Разрешение на застройку прибрежных территорий часто приводит к закрытию пляжей. На фото - закрытая дорога в Леппнеэме, волость Виймси. Фото: Sander Ilvest

От направленного Министерством климата в правительство законопроекта, который предполагает смягчение правил застройки прибрежных территорий, могут выиграть несколько высокопоставленных политиков из Партии реформ, а теоретически и государственный секретарь Кейт Каземетс.

Если правительство, а затем и Рийгикогу одобрят изменения, в будущем строительство у моря станет возможным еще ближе к воде - на расстоянии до 150 метров от затапливаемых территорий, а у озер и рек - до 25 метров. Конкретный выигрыш будет зависеть от ширины зоны затопления.

В Министерстве климата признали, что не знают, скольким владельцам земли достанется такой подарок и сколько прибрежных земельных участков освободится под девелоперские проекты. Даже беглый взгляд на портфели недвижимости высокопоставленных политиков показал: участки у воды пользуются спросом, и среди их собственников окажется немало потенциальных получателей выгоды после вступления закона в силу.

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