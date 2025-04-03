Если примут новый закон, в Эстонии могут исчезнуть пляжи

Если правительство, а затем и Рийгикогу одобрят изменения, в будущем строительство у моря станет возможным еще ближе к воде - на расстоянии до 150 метров от затапливаемых территорий, а у озер и рек - до 25 метров. Конкретный выигрыш будет зависеть от ширины зоны затопления.