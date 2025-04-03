Президент Сербии заявил, что, по его сведениям, несколько мировых лидеров вели тайные переговоры с президентом России, при этом список стран не ограничивался Венгрией и Словакией, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Особый представитель президента России по вопросам государственных инвестиций Кирилл Дмитриев встретился вчера вечером в Вашингтоне с американским спецпредставителем по вопросам России Стивом Уиткоффом.
Как сообщили несколько анонимных представителей американской администрации, США продолжили оказывать давление на Россию для достижения перемирия.
Учитывая профиль Дмитриева и его предыдущую карьеру в международной финансовой сфере, можно предположить, что ему разъяснили, какие санкции США могут ввести против России, если она откажется от заключения перемирия.
Дмитриев, вероятно, мог бы также донести до президента России адекватную оценку того, как такие санкции повлияют на страну. Остается вопрос, насколько российские лидеры, имеющие опыт в области безопасности, обеспокоены этим и верят ли они, что США действительно готовы вводить новые санкции.
Президент Сербии заявил, что, по его данным, несколько мировых лидеров вели тайные переговоры с президентом России, и речь идет не только о Венгрии и Словакии.
Также он сообщил о намерении посетить московские торжества на 9 мая. Президент Сербии ранее публично критиковал Россию за агрессию против Украины.
В то же время политическая ситуация в Сербии обострилась, и настроения изменились.
Единственный смысл заявления президента Сербии - способствовать формированию представления о том, что дипломатическая изоляция вокруг России рушится.
Он также хочет вызвать раздражение США по поводу переговоров, однако маловероятно, что США клюнут на столь простую информационную операцию.
В Сенате США готовят новый пакет санкций против России, но, скорее всего, оказать давление на Россию не удастся, пока российские лидеры не будут уверены, что США действительно собираются реализовать этот законопроект на практике.
По информации The Telegraph, источники в Белом доме уверены, что достичь полного перемирия до Пасхи невозможно.
Специальный представитель президента США по вопросам Украины, Келлогг, отметил, что США близки к соглашению о полном прекращении огня между Украиной и Россией. Таким образом, можно сказать, что весь процесс обсуждения и принятия решений в администрации президента США остается многогранным и тактически гибким.
Атаки на украинские города
Российская армия нанесла удар баллистической ракетой по Кривому Рогу. В результате погибли четыре человека, десятки получили ранения.
Трижды по Харькову были нанесены удары иранскими дронами, при этом целью стали исключительно жилые районы.
Обстановка на фронте
Активность российской армии остается на уровне предыдущих дней. Основные направления атак не изменились. Использование бронетехники уменьшилось, и большинство атак проводились небольшими пехотными подразделениями, что не принесло значительного успеха.
На Курском, Сумском и Белгородском направлениях российская армия активизировала наступление. Серьезное давление на украинские войска оказывалось в районе Белгородской области, но реальная ситуация в этом районе остается неясной.
На Харьковском направлении продолжаются локальные бои меньшего масштаба.
Активность российских войск в районе Купянска была несколько ниже обычного, а на Лиманском направлении было больше атак, однако без успеха.
На Северском направлении российская активность снизилась, и ситуация не изменилась.
В районе Часова Яра российские войска пытались усилить действия, но не продвинулись.
В Торецке продолжаются ожесточенные бои, но значительных изменений не произошло. Тем не менее, можно утверждать, что в последнее время украинская армия не проводила крупных контратак, и инициатива перешла к российским войскам.
На Покровском направлении российские войска пытаются увеличить интенсивность атак, и вчера количество операций на этом участке достигло самого высокого уровня за последние месяцы.
Однако большинство атак проводятся пехотными подразделениями, а поддержка другими родами войск не так эффективна, как раньше. Украинские войска все еще могут проводить контратаки.
В целом, вчера на фронте не произошло значительных изменений.
На Юго-западном направлении российская армия продолжает усиливать свои позиции в районе населенного пункта Курахово, но без успеха.
На южном фронте увеличилась активность российских войск, их позиции в районе Орехова укрепились.
В районе островов на Днепре российская армия продолжает бесплодные попытки улучшить свои позиции.
Прогнозы и мнения
В украинских СМИ все чаще появляются прогнозы о начале нового наступления российской армии. Эксперты и блогеры уверены, что Россия сосредоточивает войска для нового наступления с конца апреля - начала мая.
В целом специалисты также полагают, что наступление на Покровском направлении продолжаться не будет, а начнется где-то в другом месте, но где именно – в этом среди экспертов единства нет.
Для России такая медийная активность, безусловно, выгодна. Мнения о том, что российская армия готовится к крупному наступлению, высказываются и в западных СМИ, что значительно укрепляет позиции России на переговорах с администрацией США.
Однако ситуация на фронте не подтверждает эти оценки, и российское командование, скорее, пытается активизировать наступление в ранее выбранных направлениях.