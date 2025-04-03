Особый представитель президента России по вопросам государственных инвестиций Кирилл Дмитриев встретился вчера вечером в Вашингтоне с американским спецпредставителем по вопросам России Стивом Уиткоффом.

Как сообщили несколько анонимных представителей американской администрации, США продолжили оказывать давление на Россию для достижения перемирия.

Учитывая профиль Дмитриева и его предыдущую карьеру в международной финансовой сфере, можно предположить, что ему разъяснили, какие санкции США могут ввести против России, если она откажется от заключения перемирия.

Дмитриев, вероятно, мог бы также донести до президента России адекватную оценку того, как такие санкции повлияют на страну. Остается вопрос, насколько российские лидеры, имеющие опыт в области безопасности, обеспокоены этим и верят ли они, что США действительно готовы вводить новые санкции.

Президент Сербии заявил, что, по его данным, несколько мировых лидеров вели тайные переговоры с президентом России, и речь идет не только о Венгрии и Словакии.

Также он сообщил о намерении посетить московские торжества на 9 мая. Президент Сербии ранее публично критиковал Россию за агрессию против Украины.

В то же время политическая ситуация в Сербии обострилась, и настроения изменились.

Единственный смысл заявления президента Сербии - способствовать формированию представления о том, что дипломатическая изоляция вокруг России рушится.