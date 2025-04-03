Эстонские медиакомпании: расцвет искусственного интеллекта не должен происходить за счет авторов

Эстонские медиакомпании в совместном обращении заявляют, что расцвет искусственного интеллекта не должен происходить за счет авторов.
Союз медиакомпаний Эстонии и организация коллективного представительства эстонских новостных издателей Balti Uudismeedia Väljaandjate Ühing поддерживают критику европейских творческих организаций в отношении попыток ослабить правила обучения искусственного интеллекта и смягчить основные принципы авторского права, изложенные в Регламенте ЕС по искусственному интеллекту.
Регламент ИИ предусматривает, что поставщики искусственного интеллекта должны предоставлять достаточно подробную информацию о содержании, используемом для обучения моделей, а также соблюдать принципы авторского права ЕС.
Это необходимо для защиты интересов авторов и правообладателей, а также для предотвращения использования контента, если его авторы прямо запретили это или если разрешение на его использование не было запрошено, а справедливое вознаграждение не было выплачено.
Принципы регламента, вступающего в силу в августе этого года, и рекомендации по этичному обучению ИИ должны быть уточнены в руководстве, разрабатываемом под руководством Агентства по искусственному интеллекту и ожидаемом к маю 2025 года. В его создании участвуют компании, занимающиеся разработкой ИИ, творческие организации, правообладатели и представители гражданского общества.
Однако в недавно опубликованной третьей версии этого руководства существенно снижены реальные обязательства разработчиков ИИ по соблюдению норм авторского права ЕС и принципов самого регламента. Вместо обязательного соблюдения норм авторского права теперь предлагается лишь прилагать "разумные усилия".
Кроме того, третья версия руководства значительно ограничивает возможности авторов, исполнителей и других правообладателей эффективно защищать свои права, открывая тем самым лазейку для использования пиратского контента при обучении ИИ. Разработчики ИИ больше не обязаны раскрывать информацию о том, соблюдают ли они требования правообладателей и каким образом.
Успех искусственного интеллекта не должен достигаться за счет создателей, а только в условиях справедливого и творческого сотрудничества с ними. «Подрывая устойчивость и жизнеспособность креативной индустрии, мы подрываем и способность нашего общества к выживанию, нашу культурную самобытность», - заявил исполнительный директор Союза медиакомпаний Эстонии Вяйно Коорберг.
«Речь идет не о доходах отдельных авторов или отдельных изданий. Если мы позволим каннибализировать творческий контент, то поставим под сомнение способность всех писателей и журналистов, издателей, художников и архитекторов, ученых и инженеров, актеров и фотографов, учителей и разработчиков программного обеспечения создавать новые произведения, открывать новые знания, учиться и передавать свои знания другим», - говорится в заявлении.
В настоящее время авторы находятся в гораздо более слабой позиции при защите своих прав, подчеркнула адвокат Балтийской ассоциации новостных издателей Элизе Васамяэ.
Она добавила, что, хотя перед Европейским Союзом стоят сложные выборы в связи с регламентом об искусственном интеллекте, игнорирование интересов авторов и других правообладателей быстро заведет нас в тупик.
«Развитие инноваций сдерживает не авторское право, а нежелание учитывать создателей, чей талант, труд и усилия обогатили наше общество, развили нашу культуру и сейчас являются ценным вкладом в системы искусственного интеллекта», - сказала Васамяэ.
«Цель регламента ЕС по искусственному интеллекту - обеспечить ответственное развитие ИИ и гарантировать, что культурный и творческий сектор продолжит расти по всей Европе. Однако третья версия руководства по ИИ содержит стандарты внедрения, которые подрывают цели регламента, противоречат законодательству ЕС и игнорируют намерения европейских законодателей», - говорится в совместном заявлении 38 европейских творческих и профессиональных организаций.
«Мы не можем поддержать руководство по ИИ в его нынешней версии. Отсутствие руководства было бы лучше, чем третья версия, основанная на несправедливых базовых принципах», - говорится в заявлении.
Организации, объединяющие европейских новостных издателей, включая News Media Europe, Европейский союз газетных издателей, Европейский союз журналов и Европейскую федерацию журналистов, подчеркивают, что разработчики крупных языковых моделей используют творческий и культурный контент - в том числе журналистские материалы - без разрешения и без выплаты вознаграждения, извлекая тем самым необоснованную и несправедливую выгоду из труда создателей.
Однако нынешнее законодательство Европейского союза и его государств-членов не обеспечивает авторам достаточной защиты.
Авторы письма призывают Европейскую комиссию действовать в интересах процветания и устойчивого развития творческих отраслей Европы, а также обеспечить сбалансированную правовую базу, которая поддерживала бы прозрачность и ответственность платформ, а также соблюдение прав создателей.