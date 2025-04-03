Эстонские медиакомпании: расцвет искусственного интеллекта не должен происходить за счет авторов

Союз медиакомпаний Эстонии и организация коллективного представительства эстонских новостных издателей Balti Uudismeedia Väljaandjate Ühing поддерживают критику европейских творческих организаций в отношении попыток ослабить правила обучения искусственного интеллекта и смягчить основные принципы авторского права, изложенные в Регламенте ЕС по искусственному интеллекту.

Регламент ИИ предусматривает, что поставщики искусственного интеллекта должны предоставлять достаточно подробную информацию о содержании, используемом для обучения моделей, а также соблюдать принципы авторского права ЕС.

Это необходимо для защиты интересов авторов и правообладателей, а также для предотвращения использования контента, если его авторы прямо запретили это или если разрешение на его использование не было запрошено, а справедливое вознаграждение не было выплачено.

Принципы регламента, вступающего в силу в августе этого года, и рекомендации по этичному обучению ИИ должны быть уточнены в руководстве, разрабатываемом под руководством Агентства по искусственному интеллекту и ожидаемом к маю 2025 года. В его создании участвуют компании, занимающиеся разработкой ИИ, творческие организации, правообладатели и представители гражданского общества.

Однако в недавно опубликованной третьей версии этого руководства существенно снижены реальные обязательства разработчиков ИИ по соблюдению норм авторского права ЕС и принципов самого регламента. Вместо обязательного соблюдения норм авторского права теперь предлагается лишь прилагать "разумные усилия".