Чт, 3.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Владельцы оружия опасаются чрезмерного ужесточения закона

Перевод: Ева Ойжинская
Член правления Союза владельцев оружия Воотеле Войт рассказал, что владельцы оружия с нетерпением ждут некоторых изменений в законе: например, чтобы цели приобретения оружия включали также увлечение стрельбой как хобби. В то же время у владельцев оружия вызывает беспокойство установленный лимит на хранение патронов.
Член правления Союза владельцев оружия Воотеле Войт рассказал, что владельцы оружия с нетерпением ждут некоторых изменений в законе: например, чтобы цели приобретения оружия включали также увлечение стрельбой как хобби. В то же время у владельцев оружия вызывает беспокойство установленный лимит на хранение патронов. Фото: Eero Vabamägi

В последнее время у некоторых владельцев оружия возникли проблемы из-за строгих и негибких требований закона: кто-то был вынужден даже отказаться от своего оружия. В то же время ситуация с безопасностью в стране становится все напряженнее, и у государства есть планы по внесению изменений в Закон об оружии.

Советник отдела правопорядка и уголовного судопроизводства Министерства внутренних дел Рийта Прооса подтвердила, что государственные органы точно знают, кто именно владеет гражданским оружием, и отметила, что Эстония - очень безопасная для жизни страна, где инцидентов с легальным оружием практически не происходит.

По данным регистра Департамента полиции и погранохраны (PPA), в Эстонии насчитывается около 24 000 владельцев гражданского оружия, на руках у которых в общей сложности находится 60 000 единиц оружия.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх