Владельцы оружия опасаются чрезмерного ужесточения закона

Член правления Союза владельцев оружия Воотеле Войт рассказал, что владельцы оружия с нетерпением ждут некоторых изменений в законе: например, чтобы цели приобретения оружия включали также увлечение стрельбой как хобби. В то же время у владельцев оружия вызывает беспокойство установленный лимит на хранение патронов.

В последнее время у некоторых владельцев оружия возникли проблемы из-за строгих и негибких требований закона: кто-то был вынужден даже отказаться от своего оружия. В то же время ситуация с безопасностью в стране становится все напряженнее, и у государства есть планы по внесению изменений в Закон об оружии.