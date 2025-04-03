Владельцы оружия опасаются чрезмерного ужесточения закона

В последнее время у некоторых владельцев оружия возникли проблемы из-за строгих и негибких требований закона: кто-то был вынужден даже отказаться от своего оружия. В то же время ситуация с безопасностью в стране становится все напряженнее, и у государства есть планы по внесению изменений в Закон об оружии.
Советник отдела правопорядка и уголовного судопроизводства Министерства внутренних дел Рийта Прооса подтвердила, что государственные органы точно знают, кто именно владеет гражданским оружием, и отметила, что Эстония - очень безопасная для жизни страна, где инцидентов с легальным оружием практически не происходит.