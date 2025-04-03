В полицейском автобусе умер 65-летний мужчина

В среду, 2 апреля, в 23:15 полиция получила вызов на улицу Туру в Тарту: по полученной информации, там 65-летний мужчина ударил 47-летнего. На месте выяснилось, что драки не было, но полиция решила доставить пьяного 65-летнего мужчину в тюрьму на протрезвление.

По словам оперативного руководителя Лыунаской префектуры Урмаса Соловьева, задержанный был в сознании. «Но когда подъехали к тюрьме, сотрудники полиции обнаружили, что он уже не реагирует на их действия, и немедленно приступили к реанимации. Вызвали и скорую, но спасти ему жизнь не удалось», - добавил он.