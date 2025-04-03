Миллиардная инвестиция: Эстония намерена приобрести системы ПВО против баллистических ракет

По словам министра обороны Ханно Певкура, он ожидает обзора возможных поставщиков к началу апреля.

«Мы знаем, что во многих странах денежные краны либо открылись, либо вот-вот откроются. Это означает, что наша задача - быть чуть впереди всех этих решений, чтобы как можно быстрее подписать необходимые контракты», - подчеркнул Певкур.

«Мы говорим о европейской системе SAMP/T с ракетами Aster, также говорим, конечно, о Patriot, и об израильской системе, которой дано народное название "Праща Давида"», - сказал представитель Государственного центра оборонных инвестиций ​Мати Тикерпуу.

Системы ПВО Эстонии

Ранее Rus.Postimees сообщал, что Эстония, Латвия и Германия подписали соглашение о приобретении систем противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T SLM у немецкой оборонной компании Diehl Defence.

Система ПВО средней дальности IRIS-T SLM. Фото: Fabian Bimmer

Сделка, стоимость которой составляет около 400 миллионов евро, является одной из крупнейших оборонных инвестиций в истории Эстонии. По планам, системы IRIS-T должны поступить в страну уже в этом году.

Кроме того, в распоряжении Эстонии находятся системы ПВО малой дальности, включая французские переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral и польские комплексы Piorun.