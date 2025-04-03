Эксперт объясняет: как налоговые изменения влияют на возможность покупки жилья

Правительство, впрочем, планирует отменить так называемый налоговый горб. Это изменит правила расчета не облагаемого налогом минимума, и все налогоплательщики в Эстонии смогут использовать 700 евро необлагаемого дохода. В 2026 году это приведет к увеличению прогнозируемого чистого дохода в среднем на 2,7%. Для лиц с годовыми доходами 25 200 евро и выше рост составит 7,1%, так как именно они раньше не могли воспользоваться необлагаемым минимумом.

Ранее ожидалось, что позитивное влияние отмены налогового горба будет снижено планируемого правительством временным налогом на оборону. Если новых налогов введено не будет, в 2026 году у жителей Эстонии останется больше денег, что улучшит их возможности для взятия жилищных кредитов. В зависимости от суммы кредита даже небольшой рост чистого дохода на несколько процентов может означать возможность взять кредит на тысячи евро больше.

Какие основные вызовы стоят перед покупателями жилья?

Одна из главных проблем – накопление достаточных средств для первоначального взноса. «Легче тем, кто уже приобретал жилье и воспользовался ростом цен на недвижимость. Они могут продать свое имеющееся жилье или использовать его как дополнительное обеспечение. Сложнее всего молодым людям, ищущим свою первую квартиру», - сказала Осипова.

Поскольку банки ожидают, что самофинансирование будет составлять 20% от стоимости жилья, в более крупных городах это может означать необходимость накопить от 10 000 до 30 000 евро, что может потребовать значительных усилий.