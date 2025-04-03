Более 37 000 пассажиров: авиарейс Тарту - Хельсинки пользуется большим спросом

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, большое количество пассажиров является наглядным доказательством необходимости воздушного сообщения. «Это не просто транспортное сообщение, это жизненно важная возможность для университетов, туризма и бизнеса в целом, для государственных учреждений Тарту и местных самоуправлений Южной Эстонии иметь более быстрый доступ к международным центрам».

По словам менеджер по рынку Finnair в Европе Арунаса Скуя, маршрут в Тарту стал отличным дополнением к их сети. «Эстония - важный рынок для Finnair, и мы рады предложить нашим эстонским клиентам ежедневное круглогодичное сообщение из Тарту и Таллинна с нашей глобальной сетью через Хельсинки. Мы видим растущий спрос на рейсы в направлении стран Балтии, особенно Эстонии, прежде всего стран Северной Европы и Центральной Европы».

Чаще всего из Тарту через Хельсинки летали в различные регионы Финляндии, Германию и Бельгию, но также популярными были Испания, Швеция, Таиланд и США. Большинство туристов приезжали в Тарту из Финляндии, Германии, Великобритании и других стран Северной Европы.

За год произошел ряд важных изменений. В 2024 году из-за помех GPS были усовершенствованы процедуры полетов, а метеорологическое оборудование было переведено на полностью автоматизированную систему, что повысило надежность и безопасность аэропорта.

Маршрут Тарту-Хельсинки обслуживает авиакомпания Finnair, время в пути составляет 45 минут, а удобные стыковки осуществляются почти в 100 пунктах назначения по всему миру. Подробное расписание рейсов и билеты можно найти на сайте Finnair.

Между городом Тарту и аэропортом курсирует автобус-экспресс E1. Для поздних ночных и ранних утренних рейсов автобус ходит по маршруту центр Аннелинна - центр города - аэропорт и наоборот. Для дневных рейсов автобус курсирует между аэропортом и центром города.